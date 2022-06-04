Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете необычные "столбы" (фото)

Космический аппарат прислал на Землю снимки странных образований на поверхности, которые скорее всего стали результатом эрозии.

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Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычные остроконечные горные породы. Ученые считают, что они являются признаком сложной геологической истории Красной планеты и образовались в результате эрозии, сообщает Space.

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Curiosity 6 мая 2022 года отметит 10-летний юбилей своей научной деятельности на Марсе. Но он продолжает свою работу и изучает образования из горных пород на поверхности Красной планеты с особой тщательностью.

[ + – ] Curiosity 6 мая 2022 года отметит 10-летний юбилей своей научной деятельности на Марсе. Но он продолжает свою работу и изучает образования из горных пород на поверхности Красной планеты с особой тщательностью Фото: NASA

На новых снимках, которые прислал марсоход, видны остроконечные горные породы, которые похожи на искривленные столбы, торчащие из поверхности.

Согласно заявлению NASA, эти остроконечные горные породы представляют собой зацементированные заполнения древних трещин в осадочной породе. Эта порода была создана из песка и воды, но остальная часть этих "столбов" была создана из более мягкого материала и ее разрушила эрозия.

Ученые считают, что такой внешний вид, это образование на поверхности Марса приобрело из-за меньшей гравитации, чем на Земле, которая представляет всего одну треть земного притяжения. Но пока не известны точные размеры этих структур.

[ + – ] На новых снимках, которые прислал марсоход, видны остроконечные горные породы, которые похожи на искривленные столбы, торчащие из поверхности Фото: NASA

Точно известно, что данную необычную структуру марсоход Curiosity обнаружил в районе горы Эолида, которая находится в кратере Гейла и возвышается над поверхность на 5,5 км. Ученые теперь хотят получить еще больше данных во время исследования марсоходом горы Эолида, которые помогут лучше понять геологическую историю Марса.

[ + – ] Гора Эолида на Марсе. Снимок был сделан марсоходом Curiosity Фото: NASA

Curiosity, как и марсоход Perseverance, ищет на Марсе признаки древней жизни. Сейчас он поднимается на гору Эолида, чтобы исследовать процесс изменения горных пород за миллиарды лет.

Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance принял первое самостоятельное решение на Марсе. Теперь ученые надеются, что подобное положение вещей увеличит эффективность его работы в кратере Езеро.

Также Фокус писал о том, что по мнению ученых, люди смогут освоится на Марсе, но для этого им придется полностью себя изменить.