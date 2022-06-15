"Левитирующий" камень и голова змеи: Perseverance поделился новыми снимками с Марса (фото)

Космический аппарат NASA во время своего путешествия по Марсу наткнулся на очень необычное горное образование.

Марсоход Perseverance добрался до какой-то странной марсианской местности и прислал на Землю фотографию увиденного. Эта скала действительно интригует, ведь она выглядит действительно зловеще, сообщает Space.

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Марсоход Perseverance, который продолжает свое исследование кратера Езеро и ищет признаки древней марсианской жизни, с помощью своей камеры Mastcam-Z сделал снимок очень странной скалы. Эта скала находится на фотографии в правой части изображения. Вверху виден выступающий камень, который очень напоминает голову змеи с открытым ртом. А внизу видно огромный камень, который кажется ненадежно прикреплен к скале и также выступает, но намного дальше.

[ + – ] Вверху виден выступающий камень, который очень напоминает голову змеи с открытым ртом. А внизу видно огромный камень, который кажется ненадежно прикреплен к скале и также выступает, но намного дальше Фото: NASA

Ученые очень заинтригованы этим изображением, которое показывает насколько необычной может быть поверхность Марса. Но есть еще одна причина, по которой исследователи NASA очень обрадовались, увидев эту странную скалу.

Эта скала выглядит так, как будто она является частью дельты древней реки, которая когда-то текла внутри кратера Езеро, диаметром 45 км. Именно в этом кратере Perseverance приземлился больше года назад вместе со своим напарником — вертолетом Ingenuity.

У марсохода есть главные задания на Марсе – собирать образцы поверхности, чтобы ученые смогли их изучить на Земле в следующем десятилетии и искать признаки древней микробной жизни. В NASA считают, что лучшим местом для поиска древних микробов как раз и является дельта древней реки, где могли остаться отложения, хранящие марсианскую жизнь. В принципе, это и есть основная причина, почему этот марсоход отправили именно в кратер Езеро.

[ + – ] У марсохода Perseverance есть главные задания на Марсе – собирать образцы поверхности, чтобы ученые смогли их изучить на Земле в следующем десятилетии и искать признаки древней микробной жизни Фото: NASA

Что касается вертолета Ingenuity, то это первый летательный аппарат на другой планете, который своей работой показал, что такие полеты возможны в разреженной атмосфере Марса. На сегодня этот летательный аппарат, который помогает марсоходу прокладывать максимально безопасный маршрут, уже совершил 29 полетов на Марсе.

Он работает уже больше года, хотя изначально ученые рассчитывали, что он продержится максимум 30 дней и совершит максимум 5 полетов. Но зима на Марсе, пылевые бури и низкие ночные температуры усложняют работу вертолета Ingenuity. Об этих проблемах уже писал Фокус, в частности о том, что вышел из строя один из важных приборов летательного аппарата.

Тем не менее ученые надеются, что он еще послужит научным целям и дальше будет помогать Perseverance исследовать поверхность Красной планеты.

Как уже писал Фокус, марсоход Perseverance обнаружил источник опасных явлений на Красной планете. Оказалось, что это место хорошо знакомо для аппарата NASA.

Что касается странных горных образований на поверхности Марса, то как уже писал Фокус, марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете необычные "столбы".