Марсоход Perseverance обнаружил источник опасных явлений на Красной планете

По словам ученых, одним из самых "популярных" мест на Марсе, где появляются пылевые смерчи, является хорошо знакомая местность для марсохода.

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Пока посадочный аппарат NASA InSight находится в ожидании того момента, когда пылевые вихри смогут очистить его солнечные панели от огромного количества пыли, марсоход Perseverance наблюдает появление этих пылевых смерчей по несколько раз в день, сообщает Inverse.

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Ученые считают, что одним из самых активных источников пылевых вихрей, разговорное название которых в англоязычных странах — пылевые дьяволы, на Марсе является кратер Езеро, который марсоход Perseverance исследует уже больше года. Ученые миссии из NASA полагают, что космический аппарат находится в том месте, где проходит путь одних из самых сильных пылевых смерчей на Красной планете. И этот путь охватывает всю планету с севера на юг.

[ + – ] Ученые считают, что одним из самых активных источников пылевых вихрей на Марсе является кратер Езеро, который марсоход Perseverance исследует уже больше года. Кратер Езеро находится в центре изображения, где видно окружающий марсианский рельеф Фото: NASA

По словам Клэр Ньюман из Лаборатории реактивного движения NASA, марсоход Perseverance в кратере Езеро ежедневно сталкивается в среднем с четырьмя пылевыми вихрями. Бывают даже такие периоды, когда эти пылевые смерчи проносятся рядом с марсоходом более одного раза в час.

По словам ученых, в кратере Езеро днем сильный ветер может поднимать в воздух огромное количество пыли, что создает местную пылевую бурю.

[ + – ] Марсоход Perseverance в кратере Езеро ежедневно сталкивается в среднем с четырьмя пылевыми вихрями. Бывают даже такие периоды, когда эти пылевые смерчи проносятся рядом с марсоходом более одного раза в чаc

"Данные марсохода Perseverance дают нам уникальную возможность получить много новой информации о погоде на Марсе и о местных пылевых бурях. Нам кажется, что впереди марсоход ждет еще больше подобных экстремальных погодных событий" — говорит Ньюман.

Для того, чтобы изучать погоду на Марсе у Perseverance есть специальный прибор — анализатор динамики окружающей среды на Марсе (MEDA). С его помощью аппарат измеряет температуру окружающей среды, скорость и направление ветра, а также изучает летающую в воздухе пыль, и в частности пылевые смерчи. С помощью специальной камеры марсоход может делать изображение этих погодных явлений.

[ + – ] Для того, чтобы изучать погоду на Марсе у Perseverance есть специальный прибор — анализатор динамики окружающей среды на Марсе (MEDA). С его помощью аппарат измеряет температуру окружающей среды, скорость и направление ветра, а также изучает летающую в воздухе пыль, и в частности пылевые смерчи Фото: NASA

"Мы считаем, что очень сильные порывы ветра появляются нечасто, но тем не менее они является одним из главных факторов появления огромного количества пыли в воздухе Марса", — говорит Ньюман.

Марсоходу Perseverance в отличие от, например, посадочного аппарата InSight нечего боятся пылевых бурь. Он работает на атомной энергии, а InSight и тот же вертолет Ingenuity, получают энергию от солнечных панелей. Поэтому, когда пыль покрывает эти панели, то количество света уменьшается и это приводит к проблемам в работе аппаратов на Марсе. Аппарат InSight, как уже писал Фокус, по этой причине закончит свою работу уже в этом году, а у напарника Perseverance, вертолета Ingenuity, как следствие пылевых бурь, выходят из строя некоторые приборы.

Ученые считают, что в кратере Езеро в воздух поднимается и переносится ветром больше пыли из-за особенностей поверхности, которые облегчают этот процесс.

[ + – ] Погода на Марсе и высокий уровень пыли в воздухе, как их увидела камера марсохода Perseverance

И все же марсоходу не удалось избежать негативного влияния пылевых смерчей. По словам ученых, два датчика прибора MEDA которые измеряют скорость и направление ветра, имеют повреждения, что еще раз подтверждает разрушительный характер пыли на Марсе.

Сейчас ученые NASA пытаются исправить эту проблему. Для этого они хотят изменить программное обеспечение аппарата, что позволит этим датчикам продолжить свою работу.