Марсохід Perseverance знайшов джерело небезпечних явищ на Червоній планеті

За словами вчених, одним із "найпопулярніших" місць на Марсі, де з'являються пилові смерчі, є добре знайома місцевість для марсохода.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Поки посадковий апарат NASA InSight перебуває в очікуванні того моменту, коли пилові вихори зможуть очистити сонячні панелі від величезної кількості пилу, марсохід Perseverance спостерігає появу цих пилових смерчів по кілька разів на день, повідомляє Inverse.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Учені вважають, що одним із найактивніших джерел пилових вихорів, розмовна назва яких в англомовних країнах — пилові дияволи, на Марсі є кратер Єзеро, який марсохід Perseverance досліджує вже понад рік. Учені місії з NASA вважають, що космічний апарат перебуває в тому місці, де проходить шлях одних із найсильніших смерчів пилу на Червоній планеті. І цей шлях охоплює всю планету з півночі на південь.

[ + – ] Учені вважають, що одним із найактивніших джерел пилових вихорів на Марсі є кратер Єзеро, який марсохід Perseverance досліджує вже більше року. Кратер Єзеро розташований у центрі зображення, де видно навколишній марсіанський рельєф Фото: NASA

За словами Клер Ньюман із Лабораторії реактивного руху NASA, марсохід Perseverance у кратері Єзеро щодня стикається в середньому з чотирма пиловими вихорами. Бувають навіть такі періоди, коли ці пилові смерчі проносяться поруч із марсоходом більше одного разу на годину.

За словами вчених, у кратері Єзеро вдень сильний вітер може піднімати в повітря величезну кількість пилу, що створює місцеву пилову бурю.

[ + – ] Марсохід Perseverance у кратері Єзеро щодня стикається в середньому з чотирма пиловими вихорами. Бувають навіть такі періоди, коли ці пилові смерчі проносяться поряд із марсоходом більше одного разу на годину

"Дані марсохода Perseverance дають нам унікальну можливість отримати багато нової інформації про погоду на Марсі та про місцеві пилові бурі. Нам здається, що попереду на марсохід чекає ще більше подібних екстремальних погодних подій", — говорить Ньюман.

Для того, щоб вивчати погоду на Марсі, у Perseverance є спеціальний прилад — аналізатор динаміки навколишнього середовища на Марсі (MEDA). З його допомогою апарат вимірює температуру навколишнього середовища, швидкість і напрям вітру, а також вивчає пил, що літає в повітрі, і зокрема пилові смерчі. За допомогою спеціальної камери марсохід може створювати зображення цих погодних явищ.

[ + – ] Для того, щоб вивчати погоду на Марсі, у Perseverance є спеціальний прилад — аналізатор динаміки навколишнього середовища на Марсі (MEDA). З його допомогою апарат вимірює температуру навколишнього середовища, швидкість і напрям вітру, а також вивчає пил, що літає в повітрі, і зокрема пилові смерчі Фото: NASA

"Ми вважаємо, що дуже сильні пориви вітру з'являються нечасто, проте вони є одним із головних факторів появи величезної кількості пилу в повітрі Марса", — говорить Ньюман.

Марсоходу Perseverance на відміну від, наприклад, посадкового апарату InSight нічого бояться пилових бур. Він працює на атомній енергії, а InSight і той же вертоліт Ingenuity отримують енергію від сонячних панелей. Тому, коли пил покриває ці панелі, кількість світла зменшується, і це призводить до проблем у роботі апаратів на Марсі. Апарат InSight, як уже писав Фокус, тому закінчить свою роботу вже цього року, а в партнера Perseverance, вертольота Ingenuity, як наслідок пилових бур, виходять із ладу деякі прилади.

Учені вважають, що в кратері Єзеро повітря піднімається та переноситься вітром більше пилу через особливості поверхні, які полегшують цей процес.

[ + – ] Погода на Марсі та високий рівень пилу в повітрі, як їх побачила камера марсохода Perseverance

І все ж таки марсоходу не вдалося уникнути негативного впливу пилових смерчів. За словами вчених, два датчики приладу MEDA, які вимірюють швидкість і напрям вітру, мають пошкодження, що ще раз підтверджує руйнівний характер пилу на Марсі.

Наразі вчені NASA намагаються виправити цю проблему. Для цього вони хочуть змінити програмне забезпечення апарата, що дозволить цим датчикам продовжити свою роботу.