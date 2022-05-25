Знімок на прощання. Марсіанський посадковий модуль Insight зробив своє останнє селфі (фото)

Отримане зображення є разючим контрастом з першими або навіть іншими селфі, які робив модуль протягом усієї своєї місії.

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Апарат NASA InSight відраховує свої останні миті, оскільки пил продовжує покривати його сонячні панелі, пише BGR.

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Тому команда InSight вирішила скористатися можливістю, щоб зробити останнє селфі апарату. Отримане зображення є разючим контрастом з першими або навіть іншими селфі, які робив модуль протягом усієї своєї місії. Це останнє Selfie InSight, яке ми коли-небудь побачимо.

Червона планета неухильно наближається до пилової зими, і апарат InSight готується з нею попрощатися. Посадковий пристрій, який вимірював сейсмічну активність на планеті з 2018 року, поступово відключається.

Це сумний момент для дослідження Марса, особливо якщо зважити на той факт, що InSight зафіксував деякі з найсильніших марсіанських землетрусів на сьогодні за останні місяці. Проте, прощання з марсіанським модулем — це лише частина дослідження інших планет.

У InSight завжди виникали проблеми із накопиченням пилу на його сонячних панелях. Однак неясно, чи очікувало NASA, що він накопичиться так швидко, як це сталося.

Перш ніж посадковий апарат повністю відключиться від мережі, NASA планує перевести його роботизовану руку в систему спокою, іншими словами — відправити "на пенсію". Принагідно команда також вирішила зробити останнє селфі InSight, щоб попрощатися з культовим дослідником.

Смерть у пилюці

Вченим вже давно було відомо, що InSight незабаром настане кінець. Попри це, у NASA не було жодних реальних планів щодо порятунку апарату від загибелі. Натомість агентство сподівалося, що вихори чи сильний порив вітру зможуть відігнати частину пилу від сонячних панелей.

Тепер, коли такий результат подій здається малоймовірним, повне відключення модуля лише питання часу. Порівняння останнього селфі InSight з іншими зображеннями модуля показує величезну різницю.

Ще у 2018 році, коли посадковий апарат приземлився на планету, він уже почав накопичувати пил. З усім тим, це останнє Selfie InSight може стати хорошим нагадуванням для майбутніх проєктів.

Нинішні марсіанські дослідники, такі як марсохід Perseverance, покладаються на ядерну енергію замість сонячної. Хоча сонячна енергія відновлюється, запорошена природа Червоної планети обмежує її ефективність.

Так акцент на ядерній енергії в майбутньому може стати ключем до створення ще одного посадкового модуля, подібного до InSight, який зможе прослужити набагато довше.

Нагадаємо, що на початку травня InSight зафіксував один із найсильніших землетрусів силою в 5 балів. До цього встановлений рекорд містив підземні поштовхи магнітудою 4,1 та 4,2 бала.