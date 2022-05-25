Снимок на прощание. Марсианский посадочный модуль Insight сделал свое последнее селфи (фото)

Полученное изображение представляет собой разительный контраст с первыми или даже вторыми селфи, которые делал модуль на протяжении всей своей миссии.

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Спускаемый аппарат NASA InSight отсчитывает свои последние мгновения, поскольку пыль продолжает покрывать его солнечные панели, пишет BGR.

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Поэтому команда InSight решила воспользоваться возможностью, чтобы сделать последнее селфи аппарата. Полученное изображение представляет собой разительный контраст с первыми или даже вторыми селфи, которые делал модуль на протяжении всей своей миссии. Это последнее селфи InSight, которое мы когда-либо увидим.

Красная планета неуклонно приближается к пыльной зиме, и спускаемый аппарат InSight готовится с ней попрощаться. Посадочное устройство, которое измеряло сейсмическую активность на планете с 2018 года, постепенно отключается.

Это печальный момент для исследования Марса, особенно если учесть тот факт, что InSight зафиксировал некоторые из самых сильных марсианских землетрясений на сегодняшний день за последние месяцы. Тем не менее, прощание с марсианским модулем — это всего лишь часть исследования других планет.

У InSight всегда возникали проблемы с накоплением пыли на его солнечных панелях. Однако неясно, ожидало ли NASA, что она накопится так быстро, как это произошло.

Прежде чем спускаемый аппарат полностью отключится от сети, NASA планирует перевести его роботизированную руку в систему покоя, иными словами — отправить "на пенсию". Попутно команда также решила сделать последнее селфи InSight, чтобы попрощаться с культовым исследователем.

Смерть в пыли

Ученым уже давно было известно, что InSight скоро наступит конец. Несмотря на это, у NASA не было никаких реальных планов по спасению аппарата от гибели. Вместо этого агентство надеялось, что вихри или сильный порыв ветра смогут отогнать часть пыли от солнечных панелей.

Теперь, когда такой исход событий кажется маловероятным, полное отключение модуля — лишь вопрос времени. Сравнение последнего селфи InSight с другими изображениями посадочного модуля показывает огромную разницу.

Еще в 2018 году, когда спускаемый аппарат приземлился на планету, он уже начал накапливать пыль. Тем не менее, это последнее селфи InSight может стать хорошим напоминанием для будущих проектов.

Нынешние марсианские исследователи, такие как марсоход Perseverance, полагаются на ядерную энергию вместо солнечной. Хотя солнечная энергия возобновляема, пыльная природа Красной планеты ограничивает ее эффективность.

Таким образом, акцент на ядерной энергии в будущем может стать ключом к созданию еще одного посадочного модуля, подобного InSight, который сможет прослужить намного дольше.

Напомним, что в начале мая InSight зафиксировал одно из самых сильных землетрясений силой в 5 баллов. До этого установленный рекорд содержал подземные толчки магнитудой 4,1 и 4,2 балла.