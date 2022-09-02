Тихий август: впервые за 25 лет не было ни одного названного шторма в Атлантике

Ученые наблюдают такое затишье впервые с 1997 года.

Как правило, сезон названных (то есть крупных) штормов стартует в Атлантическом океане в августе. Однако в этом году последний месяц лета оказался очень тихим — это случилось впервые с 1997 года, и в третий раз с 1961 года, пишет EarthSky.

Однако наблюдения показывают, что затишье не продлится долго. 1 сентября тропический циклон 5 уровня (со скоростью ветров от 58 до 70 м/с) превратился в Тропический шторм Даниль. По мнению исследователей, в ближайшее время он превратится в ураган Даниэль. К счастью, шторм бушует в Северной Атлантике вдали от суши.

Национальный центр ураганов также отслеживает другие "беспокойные" области Атлантического океана. Одна из них медленно движется в сторону Карибского моря, и с 60% вероятностью превратится в тропическую депрессию в течение следующих двух дней. С большей вероятностью это произойдет в течение следующих пяти дней.

Впрочем, ученые отмечают, что подобный тихий старт сезона вовсе не гарантирует спокойную погоду для остальной части сезона. Например, в 1997 году, когда наблюдалось такое же затишье, активность ураганов весь сезон были ниже. Однако, в 1961 году дела обстояли совсем иначе — после тихого старта в августе, сезон с сентября по ноябрь оказался гиперактивным. Тогда два поздних сезона, Эстер и Хэтти, достигли пиковой категории по шкале Саффира-Симпсона (шкала ураганов).

Что же происходит в Тихом океане

В то время как в Атлантическом океане наблюдалось затишье, в Тихом — сезон тайфунов был выше среднего.

Ученые считают, что в этом году мы снова столкнемся с явлением Ла-Нинья — природным явлением, заставляющим теплые воды двигаться в сторону Азии, в то время как у берегов США из глубины поднимается холодная вода, что значительно влияет на климат. Любопытным, является тот факт, что условия Ла-нинья сохранятся третий год подряд впервые за сто лет.

Исследователи отмечают, что это приведет к ряду климатических последствий — усилению засухи на юге США и обильные дожди на северо-западе Тихого океана, а также в Канаде. Кроме того, статистика свидетельствует, что Ла-Нинья обычно непосредственно связана с увеличением количества ураганов в Атлантике, однако ученые пока не могут спрогнозировать каким будет сезон ураганов в Атлантическом океане в этом году.

Напомним, ранее Фокус писал том, что ученым впервые удалось заглянуть внутрь урагана Сэм, бушевавшего в Атлантике.