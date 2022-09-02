Тихий серпень: уперше за 25 років не було жодного названого шторму в Атлантиці

Учені спостерігають таке затишшя вперше з 1997 року.

Як правило, сезон названих (тобто великих) штормів стартує в Атлантичному океані в серпні. Однак цього року останній місяць літа виявився дуже тихим — це сталося вперше з 1997 року та втретє з 1961 року, пише EarthSky.

Проте спостереження показують, що затишшя не триватиме довго. 1 вересня тропічний циклон 5 рівня (зі швидкістю вітрів від 58 до 70 м/с) перетворився на Тропічний шторм Даніль. На думку дослідників, найближчим часом він перетвориться на ураган Даніель. На щастя, шторм вирує в Північній Атлантиці далеко від суші.

Національний центр ураганів також відстежує інші "неспокійні" області Атлантичного океану. Одна з них повільно рухається в бік Карибського моря та з 60% ймовірністю перетвориться на тропічну депресію протягом наступних двох днів. Із більшою ймовірністю це відбудеться протягом наступних п'яти днів.

Утім, учені зазначають, що подібний тихий старт сезону зовсім не гарантує спокійної погоди для решти сезону. Наприклад, у 1997 році, коли спостерігалося таке ж затишшя, активність ураганів весь сезон були нижчими. Однак у 1961 році справи були зовсім інакші — після тихого старту в серпні сезон із вересня по листопад виявився гіперактивним. Тоді два пізні сезони, Естер і Хетті, досягли пікової категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона (шкала ураганів).

Що ж відбувається в Тихому океані

Тоді як в Атлантичному океані спостерігалося затишшя, у Тихому сезон тайфунів був вищим за середній.

Учені вважають, що цього року ми знову зіткнемося з явищем Ла-Нінья — природним явищем, яке змушує теплі води рухатися в бік Азії, тоді як біля берегів США з глибини піднімається холодна вода, що значно впливає на клімат. Цікавим є той факт, що умови Ла-Нінья збережуться третій рік поспіль уперше за сто років.

Дослідники зазначають, що це призведе до низки кліматичних наслідків — посилення посухи на півдні США та сильних дощів на північному заході Тихого океану, а також у Канаді. Крім того, статистика свідчить, що Ла-Нінья зазвичай безпосередньо пов'язана зі збільшенням кількості ураганів в Атлантиці, проте вчені поки що не можуть спрогнозувати, яким буде сезон ураганів в Атлантичному океані цього року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав тому, що вченим уперше вдалося зазирнути всередину урагану Сем, який вирував в Атлантиці.