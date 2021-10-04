Хвилі висотою в 15 метрів.Учені вперше побачили, що відбувається всередині урагану (відео)

За допомогою морського дрона дослідники заглянули в середину урагану Сем, який бушує в Атлантиці.

Ураган Сем за шкалою ураганів Саффіра — Сімпсона досяг 4 категорії, а це означає, що швидкість вітру в ньому досягає 209-251 км на годину. Тропічний шторм не повинен наблизитися до суші та залишиться морським ураганом. Завдяки морському дрону Saildrone Explorer SD +1045 вчені вперше побачили, що відбувається всередині урагану, повідомляє Forbes.

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[ + – ] Морський дрон. Фото: Forbes

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (НУОА) у своєму пресрелізі заявило, що Saildrone Explorer SD 1045 відправився в центр урагану Сем, де протистояв 15-метровим хвилям і вітрам, швидкість яких досягала 193 км на годину. Там морський дрон збирав важливі наукові дані та надав абсолютно новий погляд на одну з найруйнівніших сил на Землі.

[ + – ] Ураган Сем. Фото: New Atlas

Морські дрони є розробкою компанії Saildrone, Inc., і НУОА з їх допомогою хоче більше дізнатися про те, що відбувається в центрі урагану. Тепер морські дрони проводять спостереження за поверхнею океану та надають цінну інформацію для синоптиків, на основі якої можна створити комп'ютерні моделі прогнозування погоди.

[ + – ] Ураган Сем. Фото: New Atlas

Вчений із НУОА Грег Фольц каже, що за допомогою морських дронів можна буде краще зрозуміти їхню поведінку і те, як вони посилюються.

За словами Фольца, швидке посилення ураганів за лічені години становить серйозну загрозу для населення прибережних регіонів. Нові дані, отримані за допомогою морських дронів, допоможуть краще передбачити сили, що викликають урагани, а це дасть можливість раніше попередити людей, які живуть у прибережних регіонах про наближення тропічного шторму.

Ці морські дрони вже використовували для вивчення Південного та Північного Льодовитого океанів. Тепер вони відправляються туди, куди не заходило жодне дослідницьке судно, — прямо в центр урагану, говорить генеральний директор і засновник компанії Saildrone Річард Дженкінгс. Поки що в океанах плавають тільки п'ять морських дронів.

Нещодавно вчені з Університету штату Джорджія та вчені з НУОА випробували нові автономні підводні апарати. Вони, працюючи в тандемі з морськими дронами, можуть забезпечувати даними про стан океану в умовах урагану від поверхні до дна.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації в Атлантиці формується ураган Віктор. Для тропічних штормів у цьому сезоні залишилося лише одне ім'я — Ванда. Якщо буде ще один ураган, то він отримає ім'я Айдан, тобто метеорологи будуть називати шторми знову починаючи з першої літери грецького алфавіту.