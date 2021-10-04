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Волны высотой в 15 метров. Ученые впервые увидели, что происходит внутри урагана (видео)

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Ураган Сэм, тропический шторм, Атлантический океан
Фото: Forbes | Ураган Сэм

С помощью морского дрона исследователи заглянули в середину урагана Сэм, который бушует в Атлантике.

Ураган Сэм по шкале ураганов Саффира — Симпсона достиг 4 категории, а это означает, что скорость ветра в нем достигает 209-251 км в час. Тропический шторм не должен приблизиться к суше и останется морским ураганом. Благодаря морскому дрону Saildrone Explorer SD 1045 ученые впервые увидели, что происходит внутри урагана, сообщает Forbes.

Морской дрон Saildrone Explorer SD 1045, ураган Сэм, Атлантический океан
Морской дрон.
Фото: Forbes

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (НУОА) в своем пресс-релизе заявило, что Saildrone Explorer SD 1045 отправился в центр урагана Сэм, где противостоял 15-метровым волнам и ветрам, скорость которых достигала 193 км в час. Там морской дрон собирал важные научные данные и предоставил совершенно новый взгляд на одну из самых разрушительных сил на Земле.

Ураган Сэм, тропический шторм, Атлантический океан
Ураган Сэм.
Фото: New Atlas

Морские дроны являются разработкой компании Saildrone, Inc. и НУОА с их помощью хочет больше узнать о том, что происходит в центре урагана. Теперь морские дроны проводят наблюдения за поверхностью океана и предоставляют ценную информацию для синоптиков, на основе которой можно создать компьютерные модели прогнозирования погоды.

Ураган Сэм, тропический шторм, Атлантический океан
Ураган Сэм.
Фото: New Atlas

Ученый из НУОА Грег Фольц говорит, что с помощью морских дронов можно будет лучше понять их поведение и то, как они усиливаются.

По словам Фольца, быстрое усиление ураганов за считанные часы представляет серьезную угрозу для населения прибрежных регионов. Новые данные, полученные с помощью морских дронов, помогут лучше предсказать силы, вызывающие ураганы, а это даст возможность раньше предупредить людей, которые живут в прибрежных регионах о приближении тропического шторма.

Эти морские дроны уже использовались для изучения Южного и Северного Ледовитого океанов. Теперь они отправляются туда, куда не заходило ни одно исследовательское судно – прямо в центр урагана, говорит генеральный директор и основатель компании Saildrone Ричард Дженкингс. Пока что в океанах плавают только пять морских дронов.

Недавно ученые из Университета штата Джорджия и ученые из НУОА испытали новые автономные подводные аппараты. Они, работая в тандеме с морскими дронами, могут обеспечивать данными о состоянии океана в условиях урагана от поверхности до дна.

По данным Всемирной метеорологической организации в Атлантике формируется ураган Виктор. Для тропических штормов в этом сезоне осталось лишь одно имя – Ванда. Если будет еще один ураган, то он получит имя Айдан, то есть метеорологи будут называть штормы снова начиная с первой буквы греческого алфавита.