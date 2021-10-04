Волны высотой в 15 метров. Ученые впервые увидели, что происходит внутри урагана (видео)

С помощью морского дрона исследователи заглянули в середину урагана Сэм, который бушует в Атлантике.

Ураган Сэм по шкале ураганов Саффира — Симпсона достиг 4 категории, а это означает, что скорость ветра в нем достигает 209-251 км в час. Тропический шторм не должен приблизиться к суше и останется морским ураганом. Благодаря морскому дрону Saildrone Explorer SD 1045 ученые впервые увидели, что происходит внутри урагана, сообщает Forbes.

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[ + – ] Морской дрон. Фото: Forbes

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (НУОА) в своем пресс-релизе заявило, что Saildrone Explorer SD 1045 отправился в центр урагана Сэм, где противостоял 15-метровым волнам и ветрам, скорость которых достигала 193 км в час. Там морской дрон собирал важные научные данные и предоставил совершенно новый взгляд на одну из самых разрушительных сил на Земле.

[ + – ] Ураган Сэм. Фото: New Atlas

Морские дроны являются разработкой компании Saildrone, Inc. и НУОА с их помощью хочет больше узнать о том, что происходит в центре урагана. Теперь морские дроны проводят наблюдения за поверхностью океана и предоставляют ценную информацию для синоптиков, на основе которой можно создать компьютерные модели прогнозирования погоды.

[ + – ] Ураган Сэм. Фото: New Atlas

Ученый из НУОА Грег Фольц говорит, что с помощью морских дронов можно будет лучше понять их поведение и то, как они усиливаются.

По словам Фольца, быстрое усиление ураганов за считанные часы представляет серьезную угрозу для населения прибрежных регионов. Новые данные, полученные с помощью морских дронов, помогут лучше предсказать силы, вызывающие ураганы, а это даст возможность раньше предупредить людей, которые живут в прибрежных регионах о приближении тропического шторма.

Эти морские дроны уже использовались для изучения Южного и Северного Ледовитого океанов. Теперь они отправляются туда, куда не заходило ни одно исследовательское судно – прямо в центр урагана, говорит генеральный директор и основатель компании Saildrone Ричард Дженкингс. Пока что в океанах плавают только пять морских дронов.

Недавно ученые из Университета штата Джорджия и ученые из НУОА испытали новые автономные подводные аппараты. Они, работая в тандеме с морскими дронами, могут обеспечивать данными о состоянии океана в условиях урагана от поверхности до дна.

По данным Всемирной метеорологической организации в Атлантике формируется ураган Виктор. Для тропических штормов в этом сезоне осталось лишь одно имя – Ванда. Если будет еще один ураган, то он получит имя Айдан, то есть метеорологи будут называть штормы снова начиная с первой буквы греческого алфавита.