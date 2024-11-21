Бабуся з Канади відтиснулася 1 575 разів за годину (відео)

Цей рекорд став для Донни Джин Вайлд другим за цей рік. На її рахунку — найтриваліше стояння в планці.

59-річна Донна Джин Вайлд із Бтізера (провінція Альберта, Канада) зробила 1 575 відтискань за годину, заробивши титул у Книзі рекордів Гіннеса. Відповідне відео та повідомлення з'явилися на сторінці КРГ.

Донна Джин, у якої 12 онуків, зізналася:

"Мені довелося стримувати сльози радості та емоції і продовжувати. Я все ще відчувала себе досить сильною та націлилася на велику кількість відтискань за наступні 17 хвилин".

У якийсь момент ближче до кінця вона відчула, що її плече вивихнулося і вправилося, але подолала дискомфорт і домоглася своєї мети.

У той час, коли Вайлд відтискалася, її підтримували 11 із 12 онуків.

За словами жінки, у досягненні цього рекорду їй допоміг попередній досвід, коли вона простояла в планці 4 години 30 хвилин і 11 секунд, встановивши свій перший світовий рекорд. Їй тоді доводилося часто відтискатися, тому вона вирішила спробувати свої сили в цьому занятті.

І все це канадка робила, борючись із хронічним болем у кистях і руках. Жінка страждає від поперечного мієліту — захворювання, коли запалюються обидва боки спинного мозку, через що біль передається в ті ділянки, на які вона спирається.

"Цей хронічний біль і оніміння, з якими вона стикається щодня, допомогли їй бути здатною робити планку попри на біль. Я думаю, що модель для людини, яка встановила світовий рекорд, офіційно приголомшлива, але вона офіційно приголомшує все своє життя", — говорив чоловік Донни Джин, Ренді, після того, як вона встановила свій перший рекорд.

Зараз місіс Вайлд на пенсії. Раніше вона працювала заступником директора в середній школі.

Раніше Фокус писав, що в Лондоні вперше в історії зустрілися найвища і найнижча жінки.