Бабушка из Канады отжалась 1575 раз за час (видео)

Этот рекорд стал для ДонныДжин Уайлд вторым за этот год. На ее счету – самое продолжительное стояние в планке.

59-летняя ДоннаДжин Уайлд из Бтизера (провинция Альберта, Канада) сделала 1575 отжиманий за час, заработав титул в Книге рекордов Гиннеса. Соответствующее видео и сообщение появились на странице КРГ.

ДоннаДжин, у которой 12 внуков, призналась:

"Мне пришлось сдерживать слезы радости и эмоции и продолжать. Я все еще чувствовала себя достаточно сильной и нацелилась на большое количество отжиманий за следующие 17 минут".

В какой-то момент ближе к концу она почувствовала, что ее плечо вывихнулось и вправилось, но преодолела дискомфорт и добилась своей цели.

В то время, когда Уайлд отжималась, ее поддерживали 11 из 12 внуков.

По словам женщины, в достижении этого рекорда ей помог предыдущий опыт, когда она простояла в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд, установив свой первый мировой рекорд. Ей тогда приходилось часто отжиматься, поэтому она решила попробовать свои силы в этом занятии.

И все это канадка делала, борясь с хронической болью в кистях и руках. Женщина страдает от поперечного миелита — заболевания, когда воспаляются обе стороны спинного мозга, из-за чего боль передается в те области, на которые она опирается,

"Эта хроническая боль и онемение, с которыми она сталкивается каждый день, помогли ей быть способной делать планку, несмотря на боль. Я думаю, что модель для человека, который установил мировой рекорд, официально потрясающая, но она официально потрясает всю свою жизнь", – говорил муж ДонныДжин, Рэнди, после того, как она установила свой первый рекорд.

Сейчас миссис Уайлд на пенсии. Ранее она работала заместителем директора в средней школе.

Ранее Фокус писал, что в Лондоне впервые в истории встретились самая высокая и самая низкая женщины.