Бабуся з Канади простояла в планці 4,5 години і встановила світовий рекорд (відео)

Жінка, у якої 12 онуків, готувалася до цього досягнення понад 10 років. Приводом для тренувань послужило зламане зап'ястя.

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58-річна ДоннаДжин Вайлд з Альберти (Канада) встановила новий світовий рекорд серед жінок, простоявши в планці 4 години 30 хвилин 11 секунд, що трохи більш як на 10 хвилин довше за попередній рекорд, встановлений канадкою Даною Гловакою 2019 року. Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса, офіційний суддя якої Тіна Ши особисто спостерігала за досягненням Донни.

Щоб успішно встановити рекорд, передпліччя і пальці ніг претендента повинні весь час торкатися твердої поверхні. Частину тіла, що залишилася, необхідно підняти над землею і тримати прямо.

"У мене дуже сильно боліли лікті. Я так хвилювалася, що втрачу форму, і думаю, саме тому в мене боліли квадріцепси, бо я була дуже напружена", — розповіла рекордсменка.

За її словами, перші дві години пролетіли швидко, але потім з кожною хвилиною тримати планку ставало дедалі важче. Найскладнішою була остання година. Протягом решти 30 хвилин вона зосередилася на тому, щоб "дихати, зберігати спокій і не трястися".

ДоннаДжин, яка страждає від хронічного болю в руках і руках, каже, що на рекорд її мотивували 12 онуків і школярі, які підтримували жінку в її прагненні. Сама ж вона звикла долати негаразди і ніколи не скаржитися. Рекорд зафіксували в середній школі, де Вайлд працювала заступником директора перед виходом на пенсію.

"Цей хронічний біль і оніміння, з якими вона стикається щодня, допомогли їй подолати біль", — розповів журналістам її чоловік Ренді.

Зазвичай ДоннаДжин стоїть у планці до трьох годин щодня, а готуючись до цієї рекордної спроби, вона збільшила цей час до шести годин, розділивши його на два тригодинні блоки.

Жінка включила цю вправу у свій розпорядок дня 12 років тому після того, як зламала зап'ястя і виявила, що не може бігати або піднімати тяжкості в гіпсі.

"Я зрозуміла, що можу читати і робити щось, коли займалася планкою, і закохалася в це", — згадує вона.

Стоячи в планці, вона дивиться фільми і навіть встигла здобути ступінь магістра, читаючи конспекти і готуючись до іспитів у такому положенні.

ДоннаДжин Вайлд встановила світовий рекорд після 12 років підготовки

"Насправді я досі не можу в це повірити. Це схоже на сон", — каже Вайлд і рекомендує всім не припиняти своїх спроб на шляху до успіху.

Світовий рекорд у планці серед чоловіків наразі становить 9 годин 38 хвилин 47 секунд. Його торік встановив Йозеф Шалек із Чехії.

Раніше Фокус писав про чоловіка, який настільки переживав через розлучення, що побив світовий рекорд із ходьби.