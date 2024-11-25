Ескімоси Канади отримають компенсацію за дії поліції, яка роками вбивала їздових собак (відео)

Оттава перепросила й визнала факт злочинних дій місцевої поліції щодо собак племені інуїтів. Наразі влада виплатить компенсацію племені, обіцяє розпочати програму рекультивації традиції упряжок і займеться виведенням цієї породи чотирилапих.

Місцева канадська влада визнала факт масових вбивств їздових собак племені інуїтів в 1950-1960-хх роках і зобов'язалася виплатити компенсації у розмірі 45 млн канадських доларів (близько $32 млн). Про це повідомляє канадський телеканал Global News.

ЗМІ пише, що місцева поліція вбивала всіх непривʼязаних собак. Тоді правоохоронці мотивували це питаннями безпеки, адже на той час у регіоні Нунавік тривало будівництво шкіл для корінних жителів канадської Півночі.

Відповідно до місцевої постанови про собак, яка існувала з 1929 року, собакам заборонялося вільно бігати в певних районах, а поліція мала право вилучати бездоглядних тварин і умертвляти, якщо за ними не зверталися їхні власники. Якщо до 1966 року власників могли попередити про такі дії і корінні жителі могли заплатити штраф за звільнення чотирилапих, то згодом собак, які становили загрозу, могли вбивати без попередження.

Журналісти вказують, що місцеві були дуже незадоволені діями уряду, які вважали це спробами примусової асиміляції та нав'язування осілого способу життя. Племена інуїтів завжди використовували собак для низки потреб — від перевезення в упряжці до полювання та рибальства. Через агресивну політику винищення собак, місцеві опинилися відрізаними від можливості жити на своїх землях та змушені були осісти на постійних поселеннях.

"Федеральний уряд бере на себе відповідальність за свою роль у вбивстві собак. Протягом 1950-х і 1960-х років федеральні чиновники знали, що відбувається забій собак, і дозволили йому продовжуватися, усвідомлюючи, що спосіб життя, здоров’я та добробут інуїтів залежать від собак", — сказав міністр зі зв’язків з корінним населенням Гарі Анандасангарі.

ЗМІ вказує, що ще 2010-го колишній суддя Верховного суду провінції Квебек Жан-Жак Крото опублікував звіт щодо дій поліцій зі знищення собак. У тексті документу йдеться, що правоохоронці вбили щонайменше 1000 собак у Нунавіку, "не розуміючи їхнє значення для сімей інуїтів". Сам Крото також виявив, що канадський уряд ніяк не втрутився у цей процес та не засудив поведінку місцевих копів, а також не повідомив про ризики щеплення для собак, бо за словами місцевих низка чотирилапих могла померти від ускладнень.

Наразі федеральний уряд повністю визнав свою провину в неналежному нагляді щодо питання собак для інуїтів. Тому канадська влада офіційно перепросила в місцевих корінних мешканців за свої дії та пообіцяла виплатити компенсацію. Всі кошти підуть на рекультивацію керуванням собачими упряжками та "всім необхідним" для цього — від тренувань та їжі до огорож для захисту собак.

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