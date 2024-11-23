Друг героя: топ-10 собак для допомоги людям із ПТСР

Відданість цих собак, їхня емпатія та бажання допомогти й підтримати свого господаря допомагають людині швидше подолати найгостріші прояви ПТСР і підвищеної тривожності. За умови певної підготовки вони стануть незамінними компаньйонами на шляху до одужання.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це тривожний розлад, спричинений дуже стресовим, страшним або неприємним досвідом. Людина з ПТСР часто переживає травматичну подію через нічні жахіття та спогади і може відчувати почуття ізоляції, дратівливості та провини. Для українців, які третій рік живуть у війні, це явище є більш ніж актуальним, а після закінчення бойових дій і повернення військових додому кількість людей з ПТСР зросте в рази. І тут на допомогу в поверненні захисників до мирного життя прийдуть рідні, друзі, психологи, лікарі. Але є ще один спосіб полегшити стан і допомогти адаптуватися: завести собаку.

За інформацією US Service Animals, у США та інших західних країнах для людей з ПТСР та іншими розладами готують спеціальних психіатричних службових собак (ПСБ), які навчені допомагати своїм господарям боротися з панічними атаками, тривожністю та іншими проявами посттравматичного розладу.

Наприклад, психіатричні службові собаки можуть застосовувати терапію глибокого тиску: залазять на своїх господарів і діють як жива, дихаюча, м'яка обважнена ковдра, заспокоюючи і втішаючи. Вони також можуть допомогти запобігти повторюваній або самоушкоджувальній поведінці, забезпечити заземлення, переривати жахіття і надавати своїм власникам додатковий особистий простір за допомогою тілесного блокування в громадських місцях.

Хоча багато завдань безпосередньо пов'язані з обробкою підвищеного стресу або тривожності (або навіть панічних атак), собаки-помічники можуть допомагати й іншими способами. Наприклад, вони здатні нагадувати своїй людині про необхідність прийняти ліки і навіть принести їх.

За всіх плюсів є один серйозний момент: такі тварини є вузькоспеціалізованими і доступні не для всіх. Часто люди самі намагаються виховати у своїх собак подібні навички, керуючись порадами фахівців і своїми потребами.

Якими характеристиками повинен володіти собака для людей із ПТСР і підвищеною тривожністю

Насамперед це такі риси як ласкавість, дружелюбність, спокій, вихованість і слухняність. Ці собаки також повинні добре зосереджуватися та ігнорувати відволікаючі фактори, хоча певною мірою цього можна навчити.

Безумовна любов, орієнтованість на свого господаря.

Хороша здатність до навчання. Собаки, які прагнуть догодити і люблять тренуватися, найкраще підійдуть для службової роботи. Якщо тварина вперта, важко піддається дресируванню або занадто легко відволікається, то вона може не підійти для виконання покладених на неї функцій.

Уміння концентруватися, чути і виконувати команди.

Які ж собаки найкраще підходять як компаньйони для людей з тривожністю і ПТСР?

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер — одна з найпопулярніших порід собак у світі. Їх зазвичай вибирають для всіх видів службової роботи. Це пов'язано з тим, що вони дуже орієнтовані на людей, зазвичай, досить слухняні та добре піддаються дресируванню. Більшість лабрадорів люблять, коли їм доручають роботу, особливо якщо вона пов'язана з принесенням.

Лабрадор вважається вірним другом і любить свою сім'ю. На емоційному рівні він відчуває, коли господареві потрібні обійми, і відчуває його тривожність. Товариськість і емпатія роблять цю породу найкращими собаками в категорії придатних для людей з ПТСР.

Лабрадор-ретривер Фото: Vincent van Zalinge

Золотистий ретривер

Золотистий ретривер вирізняється здатністю тонко відчувати настрій людини. Якщо він розуміє, що його господареві потрібен тактильний контакт, то згорнеться калачиком поруч або вляжеться зверху на нього. Ретривери також відмінно ладнають з дітьми, які теж можуть страждати від пережитих стресів, без проблем уживаються з іншими домашніми тваринами, їх легко дресирувати і доглядати за ними.

Золотистий ретривер Фото: Unsplash

Пудель

Пудель — досить розумний собака і, таким чином, більш ніж здатний освоїти складні навички, необхідні для службової роботи. Вони вважаються такими, що прагнуть догодити і легко піддаються дресируванню. Одна з найкращих якостей пуделя — його здатність змусити когось сміятися. Він бігатиме і поводитиметься нерозумно, щоб викликати посмішку, або просто стане "жилеткою", куди можна поплакатися. Енергійні та веселі пуделі транслюють це на свою людину.

Пудель Фото: __mohu_c/instagram

Німецька вівчарка

Німецькі вівчарки — природжені службові собаки. Це найкращі компаньйони для будь-якої людини, яка страждає на ПТСР. Володіючи високим інтелектом і бажанням догодити, вони прекрасно розпізнають і запобігають панічним атакам. Вівчарки також можуть попередити про прихід непроханих гостей і захистити свою людину. Ця порода відрізняється відданістю і здатна на безмежну любов.

Важливо зазначити, що агресивна німецька вівчарка ніколи не може бути службовим собакою, і агресію ніколи не можна виховувати в будь-якому собаці. Однак навіть доброзичлива німецька вівчарка може захистити свого господаря, якщо ситуація того вимагатиме.

Німецька вівчарка Фото: ZOOMAPA

Померанський шпіц

Незважаючи на те, що шпіц зовсім не схожий на захисника і грізного пса, цей собака настільки милий і грайливий, що не може не викликати посмішку. Крихітні та пухнасті, вони є однією з наймиліших порід, які можуть відчувати настрій людини та скрасити її день своїми милими пустощами. Вони також енергійні та веселі, а значить, не дадуть своєму господареві без діла сидіти на дивані.

Померанський шпіц Фото: Getty Images

Бордер-коллі

Цей розумний і енергійний пес із тих собак, які буквально виривають людину зі стану тривожності й апатії, вимагаючи уваги, прогулянок і активності. Вони дуже люблять свою людину й інтуїтивно відчувають, коли їй погано або в неї панічна атака.

Мопс

Мопс — порода, дивлячись на яку, неможливо не посміхнутися. Вони, як будь-які інші собаки, вимагають прогулянок і не дадуть господареві ігнорувати їхні потреби у свіжому повітрі та тривалих променадах. Мопси спокійні і у важкий момент здатні стати емоційною підтримкою для людини.

Мопс Фото: Instagram

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер-кінг-чарльз-спаніель — ще одна порода собак-компаньйонів. Вони мають безліч чудових якостей для роботи з людьми, які страждають на посттравматичний стресовий розлад і тривожність. По-перше, вони вміють пристосовуватися до способу життя свого господаря і можуть щасливо жити як в активних, так і в неактивних сім'ях. По-друге, спочатку їх розводили як кімнатних песиків, і вони були досить популярними серед британської знаті ще в 17 столітті. Сучасні кінг-чарльз-спанієлі зберегли свою схильність до ніжності й любові та із задоволенням сидітимуть у вас на колінах у людини або обійматимуться з нею.

Вони дуже співчутливі та прив'язані до господаря, з яким хочуть проводити весь свій час. Цей ніжний песик може годинами дозволяти гладити його шовковисту шерсть, а його відданість і спокійний характер сприяють тому, що він справедливо вважається прекрасним терапевтичним собакою.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль Фото: Zoobonus

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр — крихітний песик із довгою шовковистою шерстю та милою вдачею, яка вирізняється неабиякою енергією. Ця порода була виведена як мисливець, тому вони добре переносять зміни в навколишньому середовищі, водночас уважні та ласкаві з усіма.

Любов йорків до своїх господарів, інтелект і прагнення догодити створюють фантастичне поєднання, коли справа доходить до дресирування. Ця порода легко навчається і здатна навчатися службових завдань. Оскільки йорки так обожнюють свою сім'ю, вони можуть принести багато розради людині, яка бореться з посттравматичним стресовим розладом або тривожністю. Йорки будуть раді, якщо їх візьмуть на руки і потримають, або якщо вони згорнуться калачиком на колінах, і їх будуть гладити.

Йоркширський тер'єр Фото: Getty Images

Німецький дог

Ці велетні дуже віддані та безмежно люблять своїх господарів. Вони спокійні та легкі в спілкуванні, але водночас готові надати емоційну допомогу. Німецький дог використовувався як собак-терапевтів як через їхню увагу до своїх господарів, так і через їхню мускулатуру, і вони буквально можуть підтримати свого господаря в будь-якій ситуації.

Німецький дог Фото: Science Focus

Раніше Фокус писав, що ветеринар назвав породи собак, які не варто заводити.