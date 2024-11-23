Друг героя: топ-10 собак для помощи людям с ПТСР

Преданность этих собак, их эмпатия и желание помочь и поддержать своего хозяина помогают человеку быстрее преодолеть наиболее острые проявления ПТСР и повышенной тревожности. При опредленной подготовке они станут незаменимыми компаньонами на пути к выздоровлению.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это тревожное расстройство, вызванное очень стрессовым, пугающим или неприятным опытом. Человек с ПТСР часто переживает травматическое событие через ночные кошмары и воспоминания и может испытывать чувство изоляции, раздражительности и вины. Для украинцев, которые третий год живут в войне это явление более чем актуально, а после окончания боевых действий и возвращения военных домой количество людей с ПТСР возрастет в разы. И тут на помощь в возвращении защитников к мирной жизни придут родные, друзья, психологи, врачи. Но есть еще один способ облегчить состояние и помочь адаптироваться: завести собаку.

По информации US Service Animals, в США и других западных странах для людей с ПТСР и другими расстройствами готовят специальных психиатрических служебных собак (ПСС), которые обучены помогать своим хозяевам бороться с паническими атаками, тревожностью и другими проявлениями посттравматического расстройства.

Например, психиатрические служебные собаки могут применять терапию глубокого давления: забираются на своих хозяев и действуя как живое, дышащее, мягкое утяжеленное одеяло, успокаивая и утешая. Они также могут помочь предотвратить повторяющееся или самоповреждающее поведение, обеспечить заземление, прерывать кошмары и предоставлять своим владельцам дополнительное личное пространство с помощью телесной блокировки в общественных местах.

Хотя многие задачи напрямую связаны с обработкой повышенного стресса или тревожности (или даже панических атак), собаки-помощники могут помогать и другими способами. Например, они способны напоминать своему человеку о необходимости принять лекарство и даже принести его.

При всех плюсах есть один серьезный момент: такие животные являются узкоспециализированными и доступны не для всех. Часто люди сами пытаются воспитать в своих собаках подобные навыки, руководствуясь советами специалистов и своими потребностями.

Какими характеристиками должна обладать собака для людей с ПТСР и повышенной тревожностью

В первую очередь это такие черты как ласковость, дружелюбие, спокойствие, воспитанность и послушание. Эти собаки также должны хорошо сосредотачиваться и игнорировать отвлекающие факторы, хотя в некоторой степени этому можно обучить.

Безусловная любовь, ориентированность на своего хозяина.

Хорошая обучаемость. Собаки, которые стремятся угодить и любят тренироваться, лучше всего подойдут для служебной работы. Если животное упрямо, трудно поддается дрессировке или слишком легко отвлекается, то оно может не подойти для исполнения возложенных на него функций.

Умение концентрироваться, слышать и выполнять команды.

Какие же собаки лучше всего подходят в качестве компаньонов для людей с тревожностью и ПТСР?

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер – одна из самых популярных пород собак в мире. Их обычно выбирают для всех видов служебной работы. Это связано с тем, что они очень ориентированы на людей, как правило, довольно послушны и хорошо поддаются дрессировке. Большинство лабрадоров любят, когда им поручают работу, особенно если она связана с приносом.

Лабрадор считается верным другом и любит свою семью. На эмоциональном уровне он чувствует, когда хозяину нужны объятия, и ощущают его тревожность. Общительность и эмпатия делают эту породу лучшими собаками в категории подходящих для людей с ПТСР.

Лабрадор-ретривер Фото: Vincent van Zalinge

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер отличается способностью тонко чувствовать настроение человека. Если он понимает, что его хозяину нужен тактильный контакт, то свернется калачиком рядом или уляжется сверху на него. Ретриверы также отлично ладят с детьми, которые тоже могут страдать от пережитых стрессов, без проблем уживаются с другими домашними животными, их легко дрессировать и ухаживать за ними.

Золотистый ретривер Фото: Unsplash

Пудель

Пудель — довольно умная собака и, таким образом, более чем способна освоить сложные навыки, необходимые для служебной работы. Они считаются стремящимися угодить и легко поддающимися дрессировке. Одно из самых лучших качеств пуделя – его способность заставить кого-то смеяться. Он будет бегать и вести себя глупо, чтобы вызвать улыбку, или просто стать "жилеткой", куда можно поплакаться. Энергичные и веселые пудели транслируют это на своего человека.

Пудель Фото: __mohu_c/instagram

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки — прирожденные служебные собаки. Это лучшие компаньоны для любого человека, страдающего ПТСР. Обладая высоким интеллектом и желанием угодить, они прекрасно распознают и предотвращают панические атаки. Овчарки также могут предупредить о приходе незваных гостей и защитить своего человека. Эта порода отличается преданностью и способна на безграничную любовь.

Важно отметить, что агрессивная немецкая овчарка никогда не может быть служебной собакой, и агрессию никогда нельзя воспитывать в любой собаке. Однако даже дружелюбная немецкая овчарка может защитить своего хозяина, если ситуация того потребует.

Немецкая овчарка Фото: ZOOMAPA

Померанский шпиц

Несмотря на то, что шпиц совсем не похож на защитника и грозного пса, эта собака настолько мила и игрива, что не может не вызывать улыбку. Крошечные и пушистые, они являются одной из самых милых пород, которые могут чувствовать настроение человека и скрасить его день своими милыми шалостями. Они также энергичны и веселы, а значит, не дадут своему хозяину без дела сидеть на диване.

Померанский шпиц Фото: Getty Images

Бордер-колли

Этот умный и энергичный пес из тех собак, которые буквально вырывают человека из состояния тревожности и апатии, требуя внимания, прогулок и активности. Они очень любят своего человека и интуитивно чувствуют, когда ему плохо или у него паническая атака.

Бордер-колли Фото: Claudia Fugazza

Мопс

Мопс – порода, глядя на которую, невозможно не улыбнуться. Они, как любые другие собаки, требуют прогулок и не дадут хозяину игнорировать их потребности в свежем воздухе и длительных променадах. Мопсы спокойны и в трудный момент способны стать эмоциональной поддержкой для человека.

Мопс Фото: Instagram

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель – еще одна порода собак-компаньонов. Они обладают множеством замечательных качеств для работы с людьми, страдающими посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью. Во-первых, они умеют приспосабливаться к образу жизни своего хозяина и могут счастливо жить как в активных, так и в неактивных семьях. Во-вторых, изначально их разводили как комнатных собачек, и они были довольно популярны среди британской знати еще в 17 веке. Современные кинг-чарльз-спаниели сохранили свою склонность к нежности и любви и с удовольствием будут сидеть у вас на коленях у человека или обниматься с ним.

Они очень сострадательны и привязаны к хозяину, с которым хотят проводить все свое время. Эта нежная собачка может часами позволять гладить ее шелковистую шерсть, а ее преданность и спокойный характер способствуют тому, что она по праву считается прекрасной терапевтической собакой.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель Фото: Zoobonus

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер – крошечная собачка с длинной шелковистой шерстью и милым нравом, которая отличается недюжинной энергией. Эта порода была выведена как охотник, поэтому они хорошо переносят изменения в окружающей среде, при этом внимательны и ласковы со всеми.

Любовь йорков к своим хозяевам, интеллект и стремление угодить создают фантастическое сочетание, когда дело доходит до дрессировки. Эта порода легко обучается и способна обучаться служебным задачам. Поскольку йорки так обожают свою семью, они могут принести много утешения человеку, борющемуся с посттравматическим стрессовым расстройством или тревожностью. Йорки будут рады, если их возьмут на руки и подержат, или если они свернутся калачиком на коленях, и их будут гладить.

Йоркширский терьер Фото: Getty Images

Немецкий дог

Эти великаны очень преданны и безгранично любят своих хозяев. Они спокойные и легкие в общении, но в то же время готовы оказать эмоциональную помощь. Немецкий дог использовался в качестве собак-терапевтов как из-за их внимания к своим хозяевам, так и из-за их мускулатуры, и они буквально могут поддержать своего хозяина в любой ситуации.

Немецкий дог Фото: Science Focus

Ранее Фокус писал, что ветеринар назвал породы собак, которые не стоит заводить.