Улюбленець у домі. Як наявність собаки впливає на психічне та фізичне здоров'я людини

Дослідники назвали всі плюси й мінуси наявності улюбленця в домі та розповіли, як життя із собакою впливає на здоров'я людини.

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Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч. За цей час тварини встигли заробити репутацію найкращих друзів людини, але як наявність домашнього улюбленця в домі впливає на психічне та фізичне здоров'я людини? Дослідники назвали плюси й мінуси, пише Science Alert.

Психічне здоров'я — друга за частотою причина, щоб завести собаку після "нестачі спілкування". Багато людей на планеті заявляють, що "почуваються здоровішими" після того, як у їхньому домі з'явився улюбленець. Але що насправді науці відомо про вплив собак на наше психічне та фізичне здоров'я?

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Фізичне здоров'я

Попередні дослідження пов'язали наявність собаки з нижчим ризиком смерті в довгостроковій перспективі. У 2019 році систематичний огляд провів аналіз даних за останні 70 років, що включають майже чотири мільйони окремих медичних випадків. Результати показують, що у людей із собаками ризик смерті з будь-якої причини нижчий на 24%, ніж у тих, у кого не було собаки.

Також наявність собаки в будинку була пов'язана з підвищеною фізичною активністю, що знижує артеріальний тиск, а значить допомагає знизити ризик інсульту і серцевих захворювань. Ба більше, вчені виявили, що в людей із проблемами із серцем наявність собаки знижує подальший ризик смерті на 35% порівняно з такою самою історією, але без улюбленця.

Ще одне дослідження британських учених показало, що дорослі власники собак майже в чотири рази частіше досягають щоденних цілей активності. Водночас в сім'ях із собаками діти також більш активні й частіше беруть участь у більш неструктурованих іграх. Вплив бруду і мікробів, що переносяться з вулиці, також може зміцнити імунну систему і призвести до меншого використання антибіотиків у маленьких дітей, які ростуть із собаками.

Ризики для здоров'я

На жаль, наявність собаки в будинку пов'язана не тільки з користю для здоров'я, є також і ризики. Однією з найпоширеніших проблем зі здоров'ям у власників домашніх тварин є алергія.

Дослідники зазначають, що слина, сеча та лупа тварин здатні викликати алергічні реакції, основними симптомами яких є:

свербіж очей;

нежить;

утруднене дихання.

Деякі дослідження також вказують на те, що раннє спілкування з собаками може підвищити ризик розвитку астми в дитини. Ще одним ризиком вважається підвищена ймовірність спотикання і падіння — дослідження показує, що власники собак падають частіше, ніж власники кішок. Однією з найпоширеніших проблем зі здоров'ям у власників домашніх тварин є алергія.

Вчені також виявили, що сон із собакою в одному ліжку може підвищити ризик розвитку алергії, а також ризик зараження стригучим лишаєм. Крім того, сон з улюбленцями може призвести до його порушень.

Психічне здоров'я

За словами професорки психології зі Школи охорони здоров'я, медичних і прикладних наук, CQUniversity Australia Тані Сигнал, відомо, що переваги від наявності собаки в домі є не тільки фізичними.

Численні дослідження вже показали, що наявність домашнього улюбленця може надати значну емоційну підтримку, допомагаючи полегшити симптоми тривоги, депресії та посттравматичного стресу. Їхня присутність може втішити й дати відчуття мети людям, які стикаються з проблемами психічного здоров'я.

Прогулянки з собаками також можуть допомогти завести розмову з незнайомцями та завести нових друзів. Ці соціальні взаємодії можуть допомогти створити відчуття приналежності до спільноти та зменшити відчуття соціальної ізоляції.

Вчені також вважають, що для літніх людей вигул собак може бути цінним втручанням у самотність, крім того, наявність домашнього улюбленця в будинку дасть змогу підтримувати фізичну активність.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки їдять траву та екскременти.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.