Эскимосы Канады получат компенсацию за действия полиции, которая годами убивала ездовых собак (видео)

Оттава извинилась и признала факт преступных действий местной полиции в отношении собак племени инуитов. Сейчас власти выплатят компенсацию племени, обещают начать программу рекультивации традиции упряжек и займутся выведением этой породы четвероногих.

Местные канадские власти признали факт массовых убийств ездовых собак племени инуитов в 1950-1960-хх годах и обязались выплатить компенсации в размере 45 млн канадских долларов (около $32 млн). Об этом сообщает канадский телеканал Global News.

СМИ пишет, что местная полиция убивала всех непривязанных собак. Тогда правоохранители мотивировали это вопросами безопасности, ведь в тот момент в регионе Нунавик продолжалось строительство школ для коренных жителей канадского Севера.

Согласно местному постановлению о собаках, которое существовало с 1929 года, собакам запрещалось свободно бегать в определенных районах, а полиция имела право изымать безнадзорных животных и умерщвлять, если за ними не обращались их владельцы. Если до 1966 года владельцев могли предупредить о таких действиях, и местные коренные могли заплатить штраф за освобождение четвероногих, то после собак, которые представляли угрозу, могли убивать без предупреждения.

Журналисты указывают, что местные были очень недовольны действиями правительства, которые считали это попытками принудительной ассимиляции и навязывания оседлого образа жизни. Племена инуитов всегда использовали собак для ряда нужд — от перевозки в упряжке до охоты и рыболовства. Из-за агрессивной политики истребления собак, местные оказались отрезанными от возможности жить на своих землях и вынуждены были осесть на постоянных поселениях.

"Федеральное правительство берет на себя ответственность за свою роль в убийстве собак. В течение 1950-х и 1960-х годов федеральные чиновники знали, что происходит забой собак, и позволили ему продолжаться, осознавая, что образ жизни, здоровье и благосостояние инуитов зависят от собак", — сказал министр по связям с коренным населением Гари Анандасангари.

СМИ указывает, что еще в 2010-м бывший судья Верховного суда провинции Квебек Жан-Жак Крото опубликовал отчет о действиях полиции по уничтожению собак. В тексте документа говорится, что правоохранители убили не менее 1000 собак в Нунавике, "не понимая их значения для семей инуитов". Сам Крото также обнаружил, что канадское правительство никак не вмешалось в этот процесс и не осудило поведение местных копов, а также не сообщило о рисках прививки для собак, потому что по словам местных, много четвероногих могло умереть от осложнений.

Сейчас федеральное правительство полностью признало свою вину в ненадлежащем надзоре по вопросу собак для инуитов. Поэтому канадские власти официально извинились перед местными коренными жителями за свои действия и пообещали выплатить компенсацию. Все средства пойдут на рекультивацию управлением собачьими упряжками и "всем необходимым" для этого — от тренировок и еды до ограждений для защиты собак.

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