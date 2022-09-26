Колекційний суперкар Ferrari згорів вщент на рівному місці (відео)

Ferrari F355 спалахнув на трасі поблизу Марселя. Знаменитий суперкар збиралися продати і демонстрували потенційному покупцю.

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У Франції під час тест-драйву згорів Ferrari F355 1994 року. Культовий суперкар повністю знищений і не підлягає відновленню. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

[ + – ] Пожежа виникла в моторному відсіку Фото: autoevolution.com

ДТП сталося на околицях Марселя. Власник раритетного автомобіля виставив його на продаж та влаштував тест-драйв для потенційного покупця. Примітно, що той спеціально прилетів за Ferrari зі США – він довго шукав Ferrari F355 у ідеальному стані та знайшов його у Франції.

[ + – ] Автомобіль повністю вигорів і не підлягає відновленню Фото: autoevolution.com

Спочатку тест-драйв Ferrari F355 проходив без проблем, але потім власник та покупець відчули запах бензину. Відразу після цього в моторному відсіку почалася пожежа.

[ + – ] Культовий Ferrari F355 дуже цінується колекціонерами. Фото: Ferrari

Водієві та пасажиру вдалося швидко вибратися з автомобіля і навіть дістати багаж, а потім викликали пожежників. Однак поки ті їхали, суперкар майже повністю згорів.

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Передбачуваною причиною пожежі називають несправність паливної системи, хоча її нещодавно повністю обслужили.

Суперкар Ferrari F355 — відома модель 90-х. Усього випустили 11 200 таких купе та кабріолетів. Автомобіль оснащений 3,5-літровим 380-сильним V8 і здатний розігнатися до 100 км/год за 4,7 секунди і розвинути 295 км/год. Останнім часом вартість колекційного авто зросла і може сягати 200-400 тис. доларів.

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