Коллекционный суперкар Ferrari сгорел дотла на ровном месте (видео)

Ferrari F355 загорелся на трассе близ Марселя. Знаменитый суперкар собирались продать и как раз демонстрировали потенциальному покупателю.

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Во Франции во время тест-драйва сгорел Ferrari F355 1994 года. Культовый суперкар полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

[ + – ] Пожар возник в моторном отсеке Фото: autoevolution.com

ДТП произошло в окрестностях Марселя. Владелец раритетного автомобиля выставил его на продажу и устроил тест-драйв для потенциального покупателя. Примечательно, что тот специально прилетел за Ferrari из США – он долго искал Ferrari F355 в идеальном состоянии и нашел его во Франции.

[ + – ] Автомобиль полностью выгорел и не подлежит восстановлению Фото: autoevolution.com

Поначалу тест-драйв Ferrari F355 проходил без проблем, но затем владелец и покупатель почувствовали запах бензина. Сразу после этого в моторном отсеке начался пожар.

[ + – ] Культовый Ferrari F355 очень ценится коллекционерами Фото: Ferrari

Водителю и пассажиру удалось быстро выбраться из автомобиля и даже достать багаж, а затем вызвали пожарных. Однако пока те ехали, суперкар практически полностью сгорел.

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Предполагаемой причиной пожара называют неисправность топливной системы, хотя ее недавно полностью обслужили.

Суперкар Ferrari F355 – знаменитая модель 90-х. Всего выпустили 11 200 таких купе и кабриолетов. Автомобиль оснащен 3,5-литровым 380-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 295 км/ч. В последнее время стоимость коллекционного авто выросла и может достигать 200-400 тыс. долларов.

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