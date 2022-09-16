Украинские мастера восстановили Honda CR-V, попавшую под ракетный обстрел в Яворове (фото)
Honda CR-V очень пострадала от ракетного обстрела и ее вполне можно было отправить на свалку. Но автомобиль удалось вернуть к жизни и он выглядит почти как новый.
Кроссовер Honda CR-V, превращенный в груду металлолома во время ракетного обстрела Яворовского полигона, получил вторую жизнь. Машину восстановили и теперь она выглядит почти как новая. Об этом рассказали на Facebook-странице Автоэксперты IAAI & Copart.
Автомобиль принадлежит офицеру ВСУ. Honda CR-V была на Яворовском полигоне 13 марта, когда российские войска нанесли удар четырьмя ракетами "Калибр".
Офицер остался жив, а его машина получила очень серьезные повреждения и ее вполне можно было отправить на утилизацию. Впрочем, за дело взялись украинцы, восстанавливающие так называемые "битки" из США.Важно
Работа над авто оказалась сложной и долгой. Как рассказал мастер Вадим Копыль, он начал ремонт Honda CR-V, когда российские войска еще стояли под Киевом, а завершил во время наступления в Харьковской области. Для него эта работа стала символической и он уверен, что все разрушенное российскими войсками в Украине будет отстроено.
"Сейчас всем тяжело, тысячи проблем и почти одни потери и в начале казалось, что подать это все не реально. Но вот что я скажу, просто нужно делать свою работу, несмотря на мега-проблемы, апатию, потери, целесообразность. Для каждого эта война – что-то личное, кто-то потерял жизнь, родных, друзей, имущество. И для каждого победа будет чем-то личным", — написал Вадим Копыль.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине восстановили ретро-авто, пострадавшее во время боевых действий в Киевской области.