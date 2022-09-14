Ученик из Львовской области создал внедорожник для ВСУ (видео)
Багги Tyrex построили всего за несколько месяцев. Двухместный полноприводный автомобиль очень маневренный и обладает отличной проходимостью.
Во Львове презентовали компактный багги Tyrex. Автомобиль повышенной проходимости создал ученик одного из профтехучилищ Тарас Януш. Об этом рассказал в Facebook глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Самодельный внедорожник построен всего за несколько месяцев. Тарас Януш создал его для ВСУ – маневренный багги очень подходит для быстрого передвижения по передовой.
Полный привод, высокий клиренс и внедорожная резина Tyrex обеспечивают хорошую проходимость на сложных участках бездорожья. Багги может эксплуатироваться и в гористой местности.Важно
Кузовные панели Tyrex выполнены из легких композитных материалов, а потому не боятся коррозии. Пока разработана двухместная бензиновая модель багги, но позже должен появиться еще и четырехместный дизельный вариант.
Первый экземпляр Tyrex уже прошел испытания и вскоре отправится на фронт. Тарас Януш продолжит разработку внедорожников для армии. Во Львовской ОВА решили поддержать подобные проекты в заведениях профтехобразования, а поможет в этом общественная организация "Пекельні кажани".
Ранее Фокус сообщал, что в Черновицкой области волонтеры наладили серийное производство багги для ВСУ. Уже построили 30 таких авто.
Также мы писали, что мощные самодельные внедорожники выпускают в Ровенской области.