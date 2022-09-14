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Авто Российско-украинская война

Ученик из Львовской области создал внедорожник для ВСУ (видео)

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Багги построил ученик профтехучилища Тарас Януш

Багги Tyrex построили всего за несколько месяцев. Двухместный полноприводный автомобиль очень маневренный и обладает отличной проходимостью.

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Во Львове презентовали компактный багги Tyrex. Автомобиль повышенной проходимости создал ученик одного из профтехучилищ Тарас Януш. Об этом рассказал в Facebook глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Самодельный внедорожник построен всего за несколько месяцев. Тарас Януш создал его для ВСУ – маневренный багги очень подходит для быстрого передвижения по передовой.

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Первый экземпляр Tyrex вскоре отправится на фронт

Полный привод, высокий клиренс и внедорожная резина Tyrex обеспечивают хорошую проходимость на сложных участках бездорожья. Багги может эксплуатироваться и в гористой местности.

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Кузовные панели Tyrex выполнены из легких композитных материалов, а потому не боятся коррозии. Пока разработана двухместная бензиновая модель багги, но позже должен появиться еще и четырехместный дизельный вариант.

Первый экземпляр Tyrex уже прошел испытания и вскоре отправится на фронт. Тарас Януш продолжит разработку внедорожников для армии. Во Львовской ОВА решили поддержать подобные проекты в заведениях профтехобразования, а поможет в этом общественная организация "Пекельні кажани".

Ранее Фокус сообщал, что в Черновицкой области волонтеры наладили серийное производство багги для ВСУ. Уже построили 30 таких авто.

Также мы писали, что мощные самодельные внедорожники выпускают в Ровенской области.