Учень із Львівської області створив позашляховик для ЗСУ (відео)

Баггі Tyrex збудували всього за кілька місяців. Двомісний повнопривідний автомобіль дуже маневрений і має відмінну прохідність.

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У Львові презентували компактний баггі Tyrex. Автомобіль підвищеної прохідності створив учень одного із профтехучилищ Тарас Януш. Про це розповів у Facebook голова Львівської ОВ Максим Козицький.

Саморобний позашляховик побудований лише за кілька місяців. Тарас Януш створив його для ЗСУ – маневрений баггі дуже підходить для швидкого пересування передовою.

[ + – ] Перший екземпляр Tyrex незабаром вирушить на фронт.

Повний привід, високий кліренс та позашляхова гума Tyrex забезпечують хорошу прохідність на складних ділянках бездоріжжя. Баггі може експлуатуватися і в гористій місцевості.

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Кузовні панелі Tyrex виконані з легких композитних матеріалів, тому не бояться корозії. Поки що розроблена двомісна бензинова модель баггі, але пізніше має з'явитися ще й чотиримісний дизельний варіант.

Перший екземпляр Tyrex вже пройшов випробування і незабаром вирушить на фронт. Тарас Януш продовжить розробку позашляховиків для армії У Львівській ОВА вирішили підтримати подібні проекти у закладах профтехосвіти, а допоможе у цьому громадська організація "Пекельні кажани".

Раніше Фокус повідомляв, що на Чернівецькій області волонтери налагодили серійне виробництво баггі для ЗСУ. Вже збудували 30 таких авто.

Також ми писали, що потужні саморобні позашляховики випускають у Рівненській області.