Українські волонтери збудували своїми руками 30 позашляховиків для ЗСУ (відео)

Українські багі VOLS відрізняються простотою та дешевизною конструкції, а також гарною прохідністю. Існують версії з бензиновими та дизельними двигунами.

Волонтер Володимир Садик із Чернівецької області організував виробництво багі для ЗСУ. Його команда передала захисникам України вже 30 таких автівок. Про це повідомляє "Мілітарний".

Багі VOLS розробили ще до початку повномасштабної війни, і спочатку автомобіль призначався для активного відпочинку. З весни налагоджено дрібносерійний випуск цих позашляховиків для армії.

[ + – ] Багі оснащують двигунами ВАЗ або Volkswagen

ЗСУ зацікавлені в такій швидкісній і маневреній техніці. На багі можна вести розвідку або завдавати ударів противнику. Володимир Садик вивчив досвід армії США, де вже давно використовують такі позашляховики.

VOLS дуже простий у конструкції і тому недорогий — собівартість становить близько 5000 доларів. Крім того, його легко відремонтувати в польових умовах.

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Український позашляховик досягає 3,3 м завдовжки, 1,85 м завширшки та 1,4 м заввишки, а його маса — всього 600 кг. В основі авто лежить металевий каркас. Існують версії місткістю до 6 осіб.

Ззаду встановлюють 1,6-літровий 80-сильний двигун ВАЗ або турбодизель Volkswagen об'ємом 1,9 л і потужністю до 105 к.с. Багі використовує позашляхові шини діаметром 15 або 16 дюймів і має гарну прохідність.

Раніше Фокус повідомляв, що виробництво багі для армії також налагодили в Кривому Розі.

Також ми писали, що на Рівненщині розробили потужні позашляховики для ЗСУ.