Українські майстри відновили Honda CR-V, яка потрапила під ракетний обстріл у Яворові (фото)

Honda CR-V дуже постраждала від ракетного обстрілу, і її цілком можна було відправити на звалище. Але автомобіль вдалося повернути до життя, і він має майже новий вигляд.

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Кросовер Honda CR-V, перетворений на купу металобрухту під час ракетного обстрілу Яворівського полігону, отримав друге життя. Машину відновили, і тепер вона має майже новий вигляд. Про це розповіли на Facebook-сторінці "Автоексперти IAAI&Copart".

[ + – ] Автомобіль отримав дуже серйозні ушкодження

Автомобіль належить офіцеру ЗСУ. Honda CR-V була на Яворівському полігоні 13 березня, коли російські війська завдали удару чотирма ракетами "Калібр".

[ + – ] Роботи над Honda CR-V тривали кілька місяців

Офіцер залишився живим, а його машина зазнала дуже серйозних пошкоджень, і її цілком можна було відправити на утилізацію. Втім, за справу взялися українці, які відновлюють так звані "битки" зі США.

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Робота над авто виявилася складною і довгою. Як розповів майстер Вадим Копил, він розпочав ремонт Honda CR-V, коли російські війська ще стояли під Києвом, а завершив під час наступу в Харківській області. Для нього ця робота стала символічною, і він упевнений, що все зруйноване російськими військами в Україні буде відбудовано.

[ + – ] Автомобіль має майже новий вигляд

"Наразі всім важко, тисячі проблем і майже одні втрати, і на початку здавалося, що подати це все не реально. Але ось що я скажу, просто потрібно робити свою роботу, незважаючи на мегапроблеми, апатію, втрати, доцільність. Для кожного ця війна — щось особисте, хтось утратив життя, рідних, друзів, майно. І для кожного перемога буде чимось особистим”, — написав Вадим Копил.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновили ретро-авто, яке постраждало під час бойових дій у Київській області.