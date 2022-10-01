Редчайшие ретро-авто за $3 миллиона стали жертвами урагана "Иен" в США (фото)
Во время наводнения в США из гаража вымыло дорогие коллекционные автомобили. Plymouth Superbird стоимостью 1,5 миллиона долларов перевернуло на крышу и теперь ему требуется недешевый ремонт.
Ураган "Иэн" в США уже уничтожил десятки домов и сотни машин. От стихии пострадали и редкие коллекционные ретро-автомобили общей стоимостью около 3 миллионов долларов. Об этом рассказал в Reddit родственник владельца машин.
Раритетные Dodge Charger Daytona 1969 года и Plymouth Road Runner Superbird 1970 года получили серьезные повреждения. Автомобили стояли в гараже, но потоком воды их вынесло на улицу.
Удар стихии был настолько сильным, что Plymouth Superbird попросту перевернуло на крышу. Dodge Charger Daytona остался на четырех колесах, но получил серьезные повреждения. Оба авто теперь требуют ремонта. К слову, схожая участь во время урагана постигла и суперкар McLaren P1 – его также вымыло из гаража.Важно
Dodge Charger Daytona и его близнец Plymouth Superbird сейчас очень ценятся коллекционерами и на аукционах за них отдают до 1,5-1,6 миллиона долларов. Это первые в мире серийные автомобили с антикрылом.
Спортивные Dodge и Plymouth создавались для допуска к соревнованиям NASCAR (правила тогда требовали создать серийную версию гоночной модели). Всего выпустили только 503 Charger Daytona и 1935 Superbird.
Оба авто оснащены огромным 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Они разгоняются до 100 км/ч за 5 с, а на гоночных трассах разгонялись до 300-320 км/ч.
Ранее Фокус рассказывал, что раритетный суперкар Ferrari сгорел на ровном месте во время тест-драйва.