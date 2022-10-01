Редчайшие ретро-авто за $3 миллиона стали жертвами урагана "Иен" в США (фото)

Во время наводнения в США из гаража вымыло дорогие коллекционные автомобили. Plymouth Superbird стоимостью 1,5 миллиона долларов перевернуло на крышу и теперь ему требуется недешевый ремонт.

Related video

Ураган "Иэн" в США уже уничтожил десятки домов и сотни машин. От стихии пострадали и редкие коллекционные ретро-автомобили общей стоимостью около 3 миллионов долларов. Об этом рассказал в Reddit родственник владельца машин.

Раритетные Dodge Charger Daytona 1969 года и Plymouth Road Runner Superbird 1970 года получили серьезные повреждения. Автомобили стояли в гараже, но потоком воды их вынесло на улицу.

[ + – ] Plymouth Superbird перевернулся на крышу Фото: Reddit

Удар стихии был настолько сильным, что Plymouth Superbird попросту перевернуло на крышу. Dodge Charger Daytona остался на четырех колесах, но получил серьезные повреждения. Оба авто теперь требуют ремонта. К слову, схожая участь во время урагана постигла и суперкар McLaren P1 – его также вымыло из гаража.

Важно

Назад в 50-е: Citroen Berlingo получил очень необычную ретро-версию (видео)

Dodge Charger Daytona и его близнец Plymouth Superbird сейчас очень ценятся коллекционерами и на аукционах за них отдают до 1,5-1,6 миллиона долларов. Это первые в мире серийные автомобили с антикрылом.

[ + – ] Plymouth Superbird и Dodge Charger Daytona — первые в мире авто с антикрылом Фото: Sotheby’s

Спортивные Dodge и Plymouth создавались для допуска к соревнованиям NASCAR (правила тогда требовали создать серийную версию гоночной модели). Всего выпустили только 503 Charger Daytona и 1935 Superbird.

Оба авто оснащены огромным 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Они разгоняются до 100 км/ч за 5 с, а на гоночных трассах разгонялись до 300-320 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что раритетный суперкар Ferrari сгорел на ровном месте во время тест-драйва.