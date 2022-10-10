По цене Дастера: Nissan готовит недорогой рамный внедорожник (фото)
Новый Nissan Palazzo — большой внедорожник на базе рамного пикапа Navara. У недорогой модели просторный салон и довольно богатая комплектация.
В интернет попали фото нового Nissan Palazzo. Рамный внедорожник должны презентовать в Китае уже в ближайшее время и до конца года он поступит в продажу по цене от 19 500 до 27 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.
Столь низкая цена полноценного внедорожника (базовая версия стоит на уровне Renault Duster) обусловлена тем, что он унифицирован с другой моделью — в его основе лежит хорошо знакомый в Украине пикап Nissan Navara. Большинство кузовных панелей у двух авто общие, но на месте грузовой платформы у Palazzo теперь большой крытый багажник.
Примечательно, что довольно крупный автомобиль длиной свыше 5 м остался пятиместным — третий ряд сидений ему не добавили. Зато улучшена внутренняя отделка – использованы кожа и дерево.
Базовое оснащение Nissan Palazzo включает бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений и 9-дюймовый сенсорный экран. В топовых версиях передние кресла получили электропривод и есть камера заднего вида.Важно
Новый Nissan Palazzo 2023 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 228 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Ранее Фокус сообщал, что Nissan готовит компактный городской электромобиль за 20 000 евро с запасом хода около 400 км.