По цене Дастера: Nissan готовит недорогой рамный внедорожник (фото)

Новый Nissan Palazzo — большой внедорожник на базе рамного пикапа Navara. У недорогой модели просторный салон и довольно богатая комплектация.

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В интернет попали фото нового Nissan Palazzo. Рамный внедорожник должны презентовать в Китае уже в ближайшее время и до конца года он поступит в продажу по цене от 19 500 до 27 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] В основе авто лежит стальная рама Фото: autohome.com.cn

Столь низкая цена полноценного внедорожника (базовая версия стоит на уровне Renault Duster) обусловлена тем, что он унифицирован с другой моделью — в его основе лежит хорошо знакомый в Украине пикап Nissan Navara. Большинство кузовных панелей у двух авто общие, но на месте грузовой платформы у Palazzo теперь большой крытый багажник.

[ + – ] Базовое оснащение включает 9,0-дюймовый сенсорный дисплей Фото: autohome.com.cn

Примечательно, что довольно крупный автомобиль длиной свыше 5 м остался пятиместным — третий ряд сидений ему не добавили. Зато улучшена внутренняя отделка – использованы кожа и дерево.

[ + – ] На месте грузового кузова появился вместительный багажник Фото: autohome.com.cn

Базовое оснащение Nissan Palazzo включает бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений и 9-дюймовый сенсорный экран. В топовых версиях передние кресла получили электропривод и есть камера заднего вида.

[ + – ] Сиденья внедорожника обшиты кожей Фото: autohome.com.cn

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Новый Nissan Palazzo 2023 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 228 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan готовит компактный городской электромобиль за 20 000 евро с запасом хода около 400 км.