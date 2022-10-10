За ціною "Дастера": Nissan готує недорогий рамний позашляховик (фото)

Новий Nissan Palazzo — великий позашляховик на базі рамного пікапа Navara. У недорогої моделі просторий салон і досить багата комплектація.

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В інтернет потрапили фото нового Nissan Palazzo. Рамний позашляховик мають презентувати в Китаї вже найближчим часом, і до кінця року він надійде в продаж за ціною від 19 500 до 27 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] В основі авто лежить сталева рама Фото: autohome.com.cn

Настільки низька ціна повноцінного позашляховика (базова версія стоїть на рівні Renault Duster) обумовлена тим, що він уніфікований із іншою моделлю — в його основі лежить добре знайомий в Україні пікап Nissan Navara. Більшість кузовних панелей у двох авто спільні, але на місці вантажної платформи Palazzo тепер великий критий багажник.

[ + – ] Базове оснащення включає 9,0-дюймовий сенсорний дисплей Фото: autohome.com.cn

Примітно, що досить великий автомобіль завдовжки понад 5 м залишився п'ятимісним — третій ряд сидінь йому не додали. Зате покращили внутрішнє оздоблення — використали шкіру й дерево.

[ + – ] На місці вантажного кузова з'явився місткий багажник Фото: autohome.com.cn

Базове оснащення Nissan Palazzo включає безключовий доступ, клімат-контроль, підігрів сидінь і 9-дюймовий сенсорний екран. У топових версіях передні крісла отримали електропривод, і є камера заднього виду.

[ + – ] Сидіння позашляховика обшиті шкірою Фото: autohome.com.cn

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Новий Nissan Palazzo 2023 оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 228 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan готує компактний міський електромобіль за 20 000 євро із запасом ходу близько 400 км.