За ціною "Дастера": Nissan готує недорогий рамний позашляховик (фото)
Новий Nissan Palazzo — великий позашляховик на базі рамного пікапа Navara. У недорогої моделі просторий салон і досить багата комплектація.
В інтернет потрапили фото нового Nissan Palazzo. Рамний позашляховик мають презентувати в Китаї вже найближчим часом, і до кінця року він надійде в продаж за ціною від 19 500 до 27 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autohome.
Настільки низька ціна повноцінного позашляховика (базова версія стоїть на рівні Renault Duster) обумовлена тим, що він уніфікований із іншою моделлю — в його основі лежить добре знайомий в Україні пікап Nissan Navara. Більшість кузовних панелей у двох авто спільні, але на місці вантажної платформи Palazzo тепер великий критий багажник.
Примітно, що досить великий автомобіль завдовжки понад 5 м залишився п'ятимісним — третій ряд сидінь йому не додали. Зате покращили внутрішнє оздоблення — використали шкіру й дерево.
Базове оснащення Nissan Palazzo включає безключовий доступ, клімат-контроль, підігрів сидінь і 9-дюймовий сенсорний екран. У топових версіях передні крісла отримали електропривод, і є камера заднього виду.Важливо
Новий Nissan Palazzo 2023 оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 228 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.
Раніше Фокус повідомляв, що Nissan готує компактний міський електромобіль за 20 000 євро із запасом ходу близько 400 км.