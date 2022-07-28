Nissan представив недорогий позашляховик для екстремальних умов (фото)

Nissan Navara SL Warrior призначений для важкого бездоріжжя. Пікапу посилили підвіску та збільшили кліренс, а також встановили позашляхову гуму.

Лінійку Nissan Navara 2022 поповнила екстремальна версія SL Warrior. Пікап підготували до серйозного бездоріжжя, але намагалися зберегти комфорт у повсякденній їзді. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Nissan.

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[ + – ] Дорожній просвіт збільшений до 260 мм Фото: Nissan

Новий Nissan Navara SL Warrior створювали у співпраці з австралійською компанією Premcar, що спеціалізується на позашляховій техніці. Пікап отримав масивні сталеві бампери та кенгурятника спереду, а також величезні шини Cooper Discoverer All Terrain AT3 розміром 270/70 R17. З'явилися й розширювачі арок.

[ + – ] Пікап оснащений 2,3-літровим 190-сильним турбодизелем Фото: Nissan

Кліренс Nissan Navara виріс на 40 мм — до 260 мм. Завдяки цьому кут в'їзду збільшений до 36°, а кут з'їзду становить 19°.

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Салон Nissan Navara залишився практично без змін — хіба що з'явилися особливі гумові килимки. Оснащення включає кондиціонер, камеру заднього виду та 8-дюймовий сенсорний дисплей. У списку опцій з'явилася лебідка. Придбати пікап Nissan можна за дуже низькою ціною від $40 300.

[ + – ] Комплектація включає кондиціонер та камеру заднього виду Фото: Nissan

Пікап Nissan Navara SL Warrior оснащують 2,3-літровим 190-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою автоматичною КПП. Тюнінг Nissan Navara також включає посилені пружини підвіски та амортизатори.

[ + – ] Підвіска Nissan Navara посилена Фото: Nissan

Раніше Фокус повідомляв, що нові пікапи Nissan Navara закупили для ЗСУ. Перша їхня партія вже прибула до України.

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