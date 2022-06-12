Угода на 1,6 млн євро: ЗСУ отримали першу партію пікапів Nissan

Фонд "Повернись живим" передав 15 машин підрозділам Одеської та Харківської областей для посилення сил ППО, а також частин, відповідальних за управління Bayraktar.

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Українські військові отримали перші 15 із 52 закуплених нових автомобілів Nissan Navara — пікапи використовуватимуть сили протиповітряної оборони, а також бійці, які керують турецькими безпілотниками Bayraktar TB2. Про це повідомив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Придбані за гроші фонду машини направлені 160-й бригаді на Одещині, 302-му полку на Харківщині, а також "байрактарникам". За словами голови організації, фонд працює над посиленням системи ППО, Сухопутних військ, Повітряних сил та ударних частин, відповідальних за управління безпілотниками.

"Чому ми беремо нові машини? Вони можуть працювати на користь військ, а не на користь СТО та дилерів запчастин. Нові машини їздять і не створюють проблем, не підводять у найнепотрібніший момент і дозволяють полегшити службу військовим, а не додають їм проблем", — пояснив Чмут.

Тепер фонд очікує на постачання ще 37 автомобілів. Усі 52 машини поставлять на облік, а їх експлуатація, заправка пальним та ремонт проводитимуть коштом державного бюджету.

Нагадаємо, нещодавно Чмут заявив, що очолювана ним організація сконцентрується на закупівлі бронетехніки, безпілотних комплексів автомобілів, тепловізорів та іншої техніки, яка потрібна українським Збройним силам для протистояння російським військам.

Раніше ми писали, що фонд "Повернися живим" закупив 51 новий пікап Fiat загальною вартістю понад мільйон євро для потреб Збройних Сил України.