Сделка на 1,6 млн евро: ВСУ получили первую партию пикапов Nissan

Фонд "Повернись живим" передал 15 машин подразделениям Одесской и Харьковской областей для усиления сил ПВО, а также частей, ответственных за управление Bayraktar.

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Украинские военные получили первые 15 из 52 закупленных новых автомобилей Nissan Navara — пикапы будут использоваться силами противовоздушной обороны, а также бойцам, которые управляют турецкими беспилотниками Bayraktar TB2. Об этом сообщил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Приобретенные за деньги фонда машины направлены 160-й бригаде в Одесской области, 302-му полку в Харьковской области, а также "байрактарщикам". По словам главы организации, фонд работает над усилением системы ПВО, Сухопутных войск, Воздушных сил и ударным частям, ответственным за управление беспилотниками.

"Почему мы берем новые машины? Они могут работать в интересах войск, а не в интересах СТО и дилеров запчастей. Новые машины ездят и не создают проблем, не подводят в самый ненужный момент и позволяют облегчить службу военным, а не добавляют им проблем", — объяснил Чмут.

Теперь фонд ожидает поставок еще 37 автомобилей. Все 52 машины будут поставлены на учет, а их эксплуатация, заправка горючим и ремонт будет производиться за счет государственного бюджета.

Напомним, недавно Чмут заявил, что возглавляемая им организация сконцентрируется на закупке бронетехники, беспилотных комплексов автомобилей, тепловизоров и другой техники, необходимой украинским Вооруженным силам для противостояния российским войскам.

Ранее мы писали, что фонд "Повернись живим" закупил 51 новый пикап Fiat общей стоимостью более миллиона евро для нужд Вооруженных сил Украины.