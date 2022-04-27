UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

От бронетехники до школы снайперов. Фонд "Повернись живим" определился с приоритетами

49
"Повернись живим", волонтерство, школа снайперов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Волонтеры намерены развивать Школу снайперов, чтобы ВСУ стали еще эффективнее

Сотрудники фонда планируют заняться амбициозными и системными проектами, в которых нуждается "война завтрашнего дня".

За два месяца фонд "Повернись живим" закупил и передал "огромные объемы помощи для сотен частей и подразделений ВСУ, ТРО, ГУР, СБУ, ГПСУ, НГУ и Нацполиции, сообщил директор фонда Тарас Чмут.

"Дальше — только более амбициозные и системные проекты", — подчеркнул он.

Фонд намерен заняться следующими проектами:

  • Бронетехника;
  • Военные беспилотные авиационные комплексы;
  • Модернизация и усиление системы ПВО/ПРО;
  • Автомобили;
  • Военная тепловизионная и ночная оптика;
  • Связь и управление войсками;
  • Минная безопасность и разминирование;
  • Развитие Школы снайперов и снайпинга как направления;
  • Развитие учебного центра БПЛА и профессиональной подготовки операторов.

"И куча всего остального и нового, того, в чем нуждается война завтрашнего дня, — заявил Чмут. — Мы не хотим помочь каждому отдельному военнослужащему, мы хотим, чтобы наши Вооруженные силы были эффективны на поле боя, мы хотим перекрыть наши слабые места и ослабить врага там, где он может быть сильным".

Тарас Чмут, "Повернись живим", волонтеры
Руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут
Фото: Focus.ua

Директор фонда заверил, что "Повернись живим" будет работать до тех пор, пока Донбасс и Крым не будут возвращены, а Россия не распадется и не компенсирует ущерба каждому украинцу.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что фонд "Повернись живим" закупил 25 беспилотников "Лелека-100" для ВСУ. Фонд инвестирует десятки миллионов гривен на производство БПЛА, чтобы восполнить потери в ходе боев.

Также недавно фонд "Повернись живим" закупил 51 новый пикап Fiat общей стоимостью более миллиона евро для нужд Вооруженных сил Украины. Автомобили будут задействованы, в частности, в противовоздушной и противотанковой обороне Украины.