От бронетехники до школы снайперов. Фонд "Повернись живим" определился с приоритетами
Сотрудники фонда планируют заняться амбициозными и системными проектами, в которых нуждается "война завтрашнего дня".
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За два месяца фонд "Повернись живим" закупил и передал "огромные объемы помощи для сотен частей и подразделений ВСУ, ТРО, ГУР, СБУ, ГПСУ, НГУ и Нацполиции, сообщил директор фонда Тарас Чмут.
"Дальше — только более амбициозные и системные проекты", — подчеркнул он.
Фонд намерен заняться следующими проектами:
- Бронетехника;
- Военные беспилотные авиационные комплексы;
- Модернизация и усиление системы ПВО/ПРО;
- Автомобили;
- Военная тепловизионная и ночная оптика;
- Связь и управление войсками;
- Минная безопасность и разминирование;
- Развитие Школы снайперов и снайпинга как направления;
- Развитие учебного центра БПЛА и профессиональной подготовки операторов.
"И куча всего остального и нового, того, в чем нуждается война завтрашнего дня, — заявил Чмут. — Мы не хотим помочь каждому отдельному военнослужащему, мы хотим, чтобы наши Вооруженные силы были эффективны на поле боя, мы хотим перекрыть наши слабые места и ослабить врага там, где он может быть сильным".
Директор фонда заверил, что "Повернись живим" будет работать до тех пор, пока Донбасс и Крым не будут возвращены, а Россия не распадется и не компенсирует ущерба каждому украинцу.
Напомним, ранее Фокус сообщал, что фонд "Повернись живим" закупил 25 беспилотников "Лелека-100" для ВСУ. Фонд инвестирует десятки миллионов гривен на производство БПЛА, чтобы восполнить потери в ходе боев.
Также недавно фонд "Повернись живим" закупил 51 новый пикап Fiat общей стоимостью более миллиона евро для нужд Вооруженных сил Украины. Автомобили будут задействованы, в частности, в противовоздушной и противотанковой обороне Украины.