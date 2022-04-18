Фонд "Повернись живим" передал ВСУ 51 новый пикап стоимостью свыше 1 млн евро

Автомобили будут задействованы, в частности, в противовоздушной и противотанковой обороне Украины.

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Фонд "Повернись живим" закупил 51 новый пикап Fiat общей стоимостью более миллиона евро для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил руководитель фонда Тарас Чмут в своем Facebook.

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По словам Чмута, одной из самых больших нужд ВСУ на данный момент являются автомобили — пикапы, джипы и микроавтобусы, а за первый месяц полномасштабной войны организация передала украинской армии уже несколько десятков машин и планирует увеличивать объемы поставок. Выбор фонда пал на новые, а не подержанные автомобили, так как в условиях военных действий они обладают большей надежностью и более просты в эксплуатации.

"Но новая машина – это новая машина. Это та, которая для начала доедет своим ходом в войска. Не станет в поле, когда нужно лететь на задание. Не требует 24/7 поиска запчастей и доставки их неделями, не требует больше внимания, чем приносит пользы", — написал глава фонда, отметив, что такие выводы он сделал исходя из опыта войны на Донбассе в 2014-2015 годах.

Всего на 51 новый пикап, которые будут использоваться в первую очередь Корпусом резерва, мобильными группами противовоздушной обороны с переносными зенитно-ракетными комплексами и бойцами обороны с противотанковым ракетными комплексами, было потрачено 1 026 500 евро (почти 33 млн гривен по курсу).

"Это ~20 к € за один. Официально, "в белую", все как должно быть. P.S. 68 отдельная егерская бригада — встречай технику", — добавил Чмут.

Напомним, ранее в этом месяце фонду "Повернись живим" удалось доставить дроны украинским бойцам, находящимся в осажденном войсками РФ городе Мариуполь.

Также мы писали, что за день до начала полномасштабной войны в Украине фонд получил пожертвования на сумму более 20 млн гривен.