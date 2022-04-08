Фонд "Повернись живим" смог доставить дроны защитникам Мариуполя (видео)

По словам директора фонда Тараса Чмута, не вся работа может быть публична, но помощь бойцам в городе как никогда мотивирует.

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Фонд "Повернись живим" смог доставить партию дронов и тепловизоров защитникам Мариуполя. Об этом сообщил директор фонда Тарас Чмут в Facebook.

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По словам Чмута, на данный момент не обо всем можно писать о работе фонда, которая не всегда публична. Однако поддержка "новых киборгов украинского войска" — как никогда мотивирует.

"Доставить помощь военным в окруженный Мариуполь — это то, что точно останется в памяти команды Повернись живим за эту войну. И это не впервые… И, надеюсь, не в последний раз", — написал Чмут.

Директор фонда также выразил надежду на то, что город таки удастся деблокировать и вывести защитников и защитниц города, которые уже больше месяца ведут беспрерывные бои с превышающими силами врага.

Военным передали дроны, тепловизоры и павербанки.

"Хотел бы поблагодарить уважаемое панство за эти подарки. Они уже работают и хорошо работают для того, чтобы делать "смерть врагам", — заявил командир 1 батальона полка "Азов".

Напомним, по словам экс-главы МВД Арсена Авакова, в Мариуполе погибло до 30 тысяч человек.