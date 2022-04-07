В осажденном Мариуполе погибли до 30 тысяч человек, – Аваков (видео)

Бывший глава МВД заявил, что помимо разбомбленного Драмтеатра в городе много разрушенных зданий и под завалами есть люди. В некоторых жителей войска РФ стреляют на улицах.

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В осажденном Мариуполе от рук российских захватчиков погибли около 30 тысяч мирных жителей. Такие данные озвучил в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Ситуация в городе, по оценке экс-министра, в разы хуже, чем в Ирпене, Буче и Бородянке Киевской области.

"Об этом не принято говорить, но я считаю, что потери мирного населения в Мариуполе колоссальные. Эту цифру, наверно, можно оценить в 30 тысяч человек. Русские негодяи будут маскировать преступления", – заявил он.

Российские захватчики, по словам Авакова, сделают все, чтобы не повторить ошибок в Буче и Ирпене.

"Когда разбомбили Драмтеатр, ситуация была трагична настолько, что никому не давали разбирать завалы и техники не было. Это Драмтеатр, о котором мы все хорошо знаем. А сколько там зданий, где завалены люди в бомбоубежищаж? А когда люди выходят на улицу и в них стреляют", – заметил Аваков.

Отметим, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко 6 апреля сообщал о 5 тысячах убитых мирных граждан, из них 210 — это дети. По его данным, армия РФ сбросила несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, заживо сгорело около 50 человек.

Горсовет Мариуполя предупреждал, что высшее руководство РФ после событий в Буче решило использовать в Мариуполе мобильные крематории для заметания следов военных преступлений. Всех свидетелей военных преступлений оккупанты пытаются найти и убить.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля заявил о надежде на помощь Турции в решении проблемы Мариуполя.