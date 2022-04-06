В Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч жителей, — мэр города

По словам Вадима Бойченко, российские оккупанты сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу. В результате атаки почти 50 человек сгорели заживо.

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Мариупольский городской голова Вадим Бойченко обратился к руководству стран ЕС с призывом усилить санкции в отношении РФ. Бойченко настаивает на необходимости полного нефтяного и газового эмбарго для России, чтобы таким образом остановить геноцид украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Мариупольского горсовета.

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Мариупольский мэр призывает европейские страны принять меры в ответ на преступления против человечности, против украинского народа, совершаемые российскими войсками.

Мэр напомним, что Мариуполь в недавнем прошлом был символом развития, а сейчас сейчас — практически полностью уничтожен.

В городе разрушено более 90% инфраструктуры, 40% уже невозможно будет восстановить. Городской совет организовал специальную комиссию, которая фиксирует факты разрушений коммунального и частного имущества. Уже задокументировано более 300 таких фактов. Но тысячи убитых горожан — главное преступление оккупантов.

По самым консервативным оценкам, в городе на протяжении месяца блокады погибли 5 тыс. жителей, 210 из них — дети.

"Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек", — по словам мэра это одни из нескольких примеров сознательного уничтожения мирных граждан.

Ранее Фокус сообщал, что в Бородянке Киевской области, которая в течение месяца находится под оккупацией ВС РФ, проводят разборы завалов и разминируют территорию. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, случившееся в населенном пункте — самое ужасное, что он когда-либо видел.