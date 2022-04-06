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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч жителів, — мер міста

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Зруйнований будинок у Маріуполі
Фото: unian | Зруйнований будинок у Маріуполі

За словами Вадима Бойченка, російські окупанти скинули кілька надпотужних бомб на дитячу лікарню. В результаті атаки майже 50 людей згоріли живцем.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко звернувся до керівництва країн ЄС із закликом посилити санкції щодо РФ. Бойченко наполягає на необхідності повного нафтового та газового ембарго для Росії, щоб у такий спосіб зупинити геноцид українців. Про це повідомляє Telegram-канал Маріупольської міськради.

Маріупольський мер закликає європейські країни вжити заходів у відповідь на злочини проти людяності, проти українського народу, які скоюють російські війська.

Мер нагадаємо, що Маріуполь у недавньому минулому був символом розвитку, а зараз – практично повністю знищений.

У місті зруйновано понад 90% інфраструктури, 40% уже неможливо відновити. Міська рада організувала спеціальну комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. Вже задокументовано понад 300 таких фактів. Але тисячі вбитих городян – головний злочин окупантів.

За найконсервативнішими оцінками, у місті протягом місяця блокади загинуло 5 тис. мешканців, 210 із них — діти.

"Російські терористичні війська скинули кілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один із корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріли майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей", — за словами мера, це одні з кількох прикладів свідомого знищення мирних громадян.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бородянці Київської області, яка протягом місяця перебуває під окупацією ЗС РФ, проводять розбирання завалів ы розміновують територію. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, те, що трапилося в населеному пункті, — найжахливіше, що він коли-небудь бачив.