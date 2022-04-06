У Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч жителів, — мер міста

За словами Вадима Бойченка, російські окупанти скинули кілька надпотужних бомб на дитячу лікарню. В результаті атаки майже 50 людей згоріли живцем.

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Маріупольський міський голова Вадим Бойченко звернувся до керівництва країн ЄС із закликом посилити санкції щодо РФ. Бойченко наполягає на необхідності повного нафтового та газового ембарго для Росії, щоб у такий спосіб зупинити геноцид українців. Про це повідомляє Telegram-канал Маріупольської міськради.

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Маріупольський мер закликає європейські країни вжити заходів у відповідь на злочини проти людяності, проти українського народу, які скоюють російські війська.

Мер нагадаємо, що Маріуполь у недавньому минулому був символом розвитку, а зараз – практично повністю знищений.

У місті зруйновано понад 90% інфраструктури, 40% уже неможливо відновити. Міська рада організувала спеціальну комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. Вже задокументовано понад 300 таких фактів. Але тисячі вбитих городян – головний злочин окупантів.

За найконсервативнішими оцінками, у місті протягом місяця блокади загинуло 5 тис. мешканців, 210 із них — діти.

"Російські терористичні війська скинули кілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один із корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріли майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей", — за словами мера, це одні з кількох прикладів свідомого знищення мирних громадян.

Раніше Фокус повідомляв, що в Бородянці Київської області, яка протягом місяця перебуває під окупацією ЗС РФ, проводять розбирання завалів ы розміновують територію. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, те, що трапилося в населеному пункті, — найжахливіше, що він коли-небудь бачив.