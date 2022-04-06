"Думали, що готові до всього": голова Київської ОДА розповів про ситуацію у Бородянці (відео)

У процесі звернення Олексій Кулеба визнав, що те, що сталося в Бородянці, це найжахливіше, що йому доводилося бачити.

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У Бородянці Київської області, яка місяць перебуває під російською окупацією, почали розбирати завали та проводити розмінування території. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Чиновник зазначає, що те, що він побачив, перебуваючи у Бородянці, — найгірше, що йому доводилося побачити у своєму житті.

"Ми починаємо розбирати завали. Працює ДСНС, приїхала група у складі понад 50 людей. Із завтрашнього дня працюватиме втричі більше людей. Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів, Бородянка — це найжахливіше, що мені доводилося бачити. Під завалами є люди, але поки що ми не можемо сказати, скільки", — сказав Олексій Кулеба.

Керівник Київської ОДА також сказав, що окупанти стерли селище із Землі.

[ + – ] Олексій Кулеба – про ситуацію в Бородянці

Раніше Фокус повідомляв, що в Офісі Президента розповіли про те, що ситуація в Бородянці набагато гірша, ніж була у Бучі, Ірпені та Гостомелі. У підвалах дев'ятиповерхівок мешканців заживо поховали під ударами авіабомб. А тих, хто намагався розбирати завали та витягувати постраждалих, розстрілювали.

На початку березня Фокус розповідав, що кадировці відпустили пацієнтів психоневрологічного інтернату в Бородянці, яких тримали як заручників. Бородянка перебувала в окупації військових сил Російської Федерації протягом місяця. У селищі гуманітарна ситуація залишається тяжкою. 2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Київська область повністю звільнена від російських окупантів.