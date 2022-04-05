Гірше за Бучу. В ОП розповіли, що Бородянка також постраждала від звірств ЗС РФ (фото)

У підвалах дев'ятиповерхівок мешканців живцем поховало під ударами авіабомб. А тих, хто намагався розбирати завали та витягувати постраждалих, розстрілювали.

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Георгій Єрко, голова громади селища Бородянка Київської області, яка вже чотири дні вільна від окупантів, розповів, що місцевий житловий фонд практично повністю знищено. В перші дні, коли ввійшла колона російських військ, росіяни розстрілювали мирних жителів та мирні будинки. Хоча в їхній бік ніхто не стріляв. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Єрка, під час проходження колони військ у мирних громадян стріляли з автоматів, загинуло 8 людей. Жителі, які спустилися в підвали місцевих дев'ятиповерхівок, опинилися похованими живцем після того, як на них скинули авіабомби.

[ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка [ + – ] Зруйнована Бородянка

"Розкопувати ніхто нікого не давав, — пояснює місцевий глава. — Навіть попри письмові звернення керівництва".

Під час окупації ніхто не дозволяв організувати зелені коридори. Перший коридор, який окупанти дозволили, тривав не з 9 до 3-х, як заявили, а 1 годину та 20 хвилин. Евакуювати вдалося близько 400 людей з будинку-інтернату. Через відсутність зв'язку не було можливості сповістити населення про евакуацію. Люди просто бігли вулицями й кричали: "Евакуація".

"Працює штаб, багато будинків заміновано, вже є один нещасний випадок: людина, яка намагалася розмінувати, вибухнула. Starlink під'єднуватимемо. Зараз патрулюють вулиці, щоб припинити випадки мародерства, бо, на жаль, цим багато хто займається", — пояснив Єрко.

Що кажуть в ОП?

Радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що селище Бородянка на Київщині постраждав від звірств окупантів ще більше, ніж Буча.

"Буча не єдине місце, Бородянка гірша. І будуть ще відкриття — в тих місцях, куди поки ми не дійшли, а вони вже побували. З іншого боку, життя не зупиниш, попри всі жахи", — сказав він.

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