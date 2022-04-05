RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Гірше за Бучу. В ОП розповіли, що Бородянка також постраждала від звірств ЗС РФ (фото)

3987
Бородянка, звірства,
Фото: Генштаб ВСУ | Бородянка

У підвалах дев'ятиповерхівок мешканців живцем поховало під ударами авіабомб. А тих, хто намагався розбирати завали та витягувати постраждалих, розстрілювали.

Георгій Єрко, голова громади селища Бородянка Київської області, яка вже чотири дні вільна від окупантів, розповів, що місцевий житловий фонд практично повністю знищено. В перші дні, коли ввійшла колона російських військ, росіяни розстрілювали мирних жителів та мирні будинки. Хоча в їхній бік ніхто не стріляв. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

За словами Єрка, під час проходження колони військ у мирних громадян стріляли з автоматів, загинуло 8 людей. Жителі, які спустилися в підвали місцевих дев'ятиповерхівок, опинилися похованими живцем після того, як на них скинули авіабомби.

Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Фото: Генштаб ВСУ
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка
Зруйнована Бородянка

"Розкопувати ніхто нікого не давав, — пояснює місцевий глава. — Навіть попри письмові звернення керівництва".

Під час окупації ніхто не дозволяв організувати зелені коридори. Перший коридор, який окупанти дозволили, тривав не з 9 до 3-х, як заявили, а 1 годину та 20 хвилин. Евакуювати вдалося близько 400 людей з будинку-інтернату. Через відсутність зв'язку не було можливості сповістити населення про евакуацію. Люди просто бігли вулицями й кричали: "Евакуація".

"Працює штаб, багато будинків заміновано, вже є один нещасний випадок: людина, яка намагалася розмінувати, вибухнула. Starlink під'єднуватимемо. Зараз патрулюють вулиці, щоб припинити випадки мародерства, бо, на жаль, цим багато хто займається", — пояснив Єрко.

Що кажуть в ОП?

Радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що селище Бородянка на Київщині постраждав від звірств окупантів ще більше, ніж Буча.

"Буча не єдине місце, Бородянка гірша. І будуть ще відкриття — в тих місцях, куди поки ми не дійшли, а вони вже побували. З іншого боку, життя не зупиниш, попри всі жахи", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що постпред України при ООН звинуватив Росію в повторенні злочинів нацистів. Сергій Кислиця нагадав своєму колезі з РФ Василю Небензі, як закінчилося життя німецького дипломата Йоахіма фон Ріббентропа, якого стратили за підсумками Нюрнберзького трибуналу.