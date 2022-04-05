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Хуже Бучи. В ОП рассказали, что Бородянка также пострадала от зверств ВС РФ (фото)

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Бородянка, зверства ,
Фото: Генштаб ВСУ | Бородянка

В подвалах девятиэтажек жители были заживо похоронены под ударами авиабомб. А тех, кто пытался разбирать завалы и вытаскивать пострадавших, расстреливали.

Георгий Ерко, глава общины поселка Бородянка Киевской области, которая уже четыре дня свободна от оккупантов, рассказал, что местный жилищный фонд практически полностью уничтожен. В первые дни, когда вошла колонна российских войск, россияне расстреливали мирных жителей и мирные дома. Хотя в их сторону никто не стрелял. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

По словам Ерко, при прохождении колонны войск в мирных граждан стреляли из автоматов, при этом погибли 8 человек. Жители, которые спустились в подвалы местных девятиэтажек, оказались заживо похороненными после того, как на них сбросили авиабомбы.

Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Фото: Генштаб ВСУ
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат
Разрушенная Бородянка, преступления российских солдат

"Раскапывать никто никого на девал, — объясняет местный глава. — Даже несмотря на письменные обращения руководства".

При оккупации никто не разрешал организовать зеленые коридоры. Первый коридор, который оккупанты разрешили, продлился не с 9 до 3-х, как было заявлено, а 1 час и 20 минут. Эвакуировать удалось около 400 человек из дома-интерната. Из-за отсутствия связи не было возможности оповестить население об эвакуации. Люди просто бежали по улицам и кричали: "Эвакуация".

"Работает штаб, много домов заминированы, уже есть один несчастный случай: человек, который пытался разминировать, взорвался. Starlink будем подключать. Сейчас патрулируют улицы, чтобы пресечь случаи мародерства, потому что, к сожалению, этим занимаются многие", — объяснил Ерко.

Что говорят в ОП?

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что поселок Бородянка в Киевской области пострадал от зверств оккупантов еще больше, чем Буча.

"Буча не единственное место, Бородянка хуже. И будут еще открытия — в тех местах, куда пока мы не дошли, а они уже побывали. С другой стороны, жизнь не остановишь, несмотря на все ужасы.", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что постпред Украины при ООН обвинил Россию в повторении преступлений нацистов. Сергей Кислица напомнил своему коллеге из РФ Василию Небензе, как закончилась жизнь немецкого дипломата Йоахима фон Риббентропа, которого казнили по итогам Нюрнбергского трибунала.