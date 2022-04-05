Хуже Бучи. В ОП рассказали, что Бородянка также пострадала от зверств ВС РФ (фото)

В подвалах девятиэтажек жители были заживо похоронены под ударами авиабомб. А тех, кто пытался разбирать завалы и вытаскивать пострадавших, расстреливали.

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Георгий Ерко, глава общины поселка Бородянка Киевской области, которая уже четыре дня свободна от оккупантов, рассказал, что местный жилищный фонд практически полностью уничтожен. В первые дни, когда вошла колонна российских войск, россияне расстреливали мирных жителей и мирные дома. Хотя в их сторону никто не стрелял. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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По словам Ерко, при прохождении колонны войск в мирных граждан стреляли из автоматов, при этом погибли 8 человек. Жители, которые спустились в подвалы местных девятиэтажек, оказались заживо похороненными после того, как на них сбросили авиабомбы.

[ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка [ + – ] Разрушенная Бородянка

"Раскапывать никто никого на девал, — объясняет местный глава. — Даже несмотря на письменные обращения руководства".

При оккупации никто не разрешал организовать зеленые коридоры. Первый коридор, который оккупанты разрешили, продлился не с 9 до 3-х, как было заявлено, а 1 час и 20 минут. Эвакуировать удалось около 400 человек из дома-интерната. Из-за отсутствия связи не было возможности оповестить население об эвакуации. Люди просто бежали по улицам и кричали: "Эвакуация".

"Работает штаб, много домов заминированы, уже есть один несчастный случай: человек, который пытался разминировать, взорвался. Starlink будем подключать. Сейчас патрулируют улицы, чтобы пресечь случаи мародерства, потому что, к сожалению, этим занимаются многие", — объяснил Ерко.

Что говорят в ОП?

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что поселок Бородянка в Киевской области пострадал от зверств оккупантов еще больше, чем Буча.

"Буча не единственное место, Бородянка хуже. И будут еще открытия — в тех местах, куда пока мы не дошли, а они уже побывали. С другой стороны, жизнь не остановишь, несмотря на все ужасы.", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что постпред Украины при ООН обвинил Россию в повторении преступлений нацистов. Сергей Кислица напомнил своему коллеге из РФ Василию Небензе, как закончилась жизнь немецкого дипломата Йоахима фон Риббентропа, которого казнили по итогам Нюрнбергского трибунала.