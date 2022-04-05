Постпред Украины при ООН обвинил РФ в повторении преступлений нацистов (видео)

Сергей Кислица напомнил российскому коллеге Василию Небензе о судьбе немецкого дипломата Риббентропа, которого казнили по итогам Нюрнбергского трибунала.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица упрекнул РФ в повторении тех же преступлений, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны, обвинив представителя России Василия Небензю во лжи по поводу массовых убийств мирного населения российскими солдатами в Буче Киевской области. Об этом Кислица сказал в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 5 апреля.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Перед выступлением украинского представителя его российский коллега Небензя процитировал интервью депутата городского совета Бучи Катерины Украинцевой российскому изданию "Медуза", в котором та заявила, что при ней оккупанты "людей не расстреливали". В свою очередь Кислица упрекнул постпреда в том, что тот процитировал выгодную для него часть этой публикации, опустив из нее следующее предложение: "Бывало так, что (российские) солдаты передавали сухпаек в подвал, а потом кидали туда гранату".

"Вы же хотели процитировать это интервью, почему же вы его не цитируете полностью. Это о вашей гуманитарной помощи, вслед за которой летит граната", — констатировал украинский дипломат.

По словам Кислицы, после того, как в зале заседания Совбеза ООН были показаны кадры с телами убитых мирных жителей украинских городов, постпреду РФ необходимо задать себе вопросы о том, "как россияне пришли к жестокости нацистов".

"Когда вы начали получать удовольствие во время совершения тех же действий, что и нацисты? От убийств мирных жителей, от попыток лишить страну международно признанных границ, от постановки задачи наконец-то решить "украинский вопрос"? Так же Гитлер пытался решить "еврейский вопрос". Как вы пропустили момент, когда Россия превратилась в концлагерь, подобный нацистскому? Вы по сути принесли в соседнюю страну страдания, разрушения, боль и смерть", — сказал представитель Украины.

Помимо этого Кислица назвал заявления российской стороны о том, что войска РФ якобы не наносят удары по гражданским объектам, циничной ложью. При этом постпред Украины упомянул, что именно "отказом от ударов по гражданским объектам" Россия и оправдывает "медленное продвижение" в Украине.

"(Но) вы бьете по гражданским объектам и вы убиваете мирных людей. Возможно ваш образ мышления совсем другой, и детская больница, которая была уничтожена в результате авиаудара России вчера, была военной целью, а ребенок, который погиб, был украинским националистом? Единственно верно вы сказали, что вы на самом деле не продвигаетесь (в Украине), как планировали и единственная причина этому — сопротивление украинской армии и народа, а не ваше "умное" военное планирование", — подчеркнул украинский дипломат.

Кислица в ходе своего выступления выразил уверенность, что Украина обязательно победит в войне с РФ и весь мир победит в месте с ней, несмотря на "те угрозы, которые бросает российский преступник и лгун в лицо Совбеза".

"В завершение — если есть что-то, за что мы должны сказать спасибо российскому представителю, так это за то, что он признал во время вчерашней пресс-конференции, что Россия действительно ведет войну против Украины. Вы несколько раз сказали "война", а не "специальная операция". И я считаю это признание однозначно повлияет на оценку ООН того, что происходит сейчас в сердце Европы. Возможно это был уникальный момент — момент, когда мы в самом деле должны поверить в слова полноценного представителя ООН", — добавил постпред Украины.

[ + – ] Слова Небензи о том, что в Украине происходит война, а не "спецоперация"

Кислица также напомнил российским дипломатам о том, что глава МИД нацистской Германии Иоахим фон Риббентроп также отрицал, что знал о существовании концентрационных лагерей и расистской политике нацистского руководства.

"Но обратное стало известно во время Нюрнбергского процесса и мы знаем, что с ними (немецкими дипломатами) случилось 16 октября 1946 года (смертная казнь — ред.)", — резюмировал Кислица.

Напомним, сегодня на заседании Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский призвал к переформатированию организации для ответа на те вызовы, которые бросило руководство РФ миру, и заверил, что все виновные в военных преступлениях российские оккупанты будут нести ответственность за свои действия.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала о фильтрационных лагерях, которые организовывает РФ для украинских граждан.