"Никто из виновных не спрячется": Зеленский рассказал об агрессии РФ на заседании Совбеза ООН

Президент Украины также призвал организацию либо устранить Россию как источник войны, либо самоликвидироваться.

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Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Организацию Объединенных Наций в неэффективности и пообещал, что виновных в военных преступлениях, совершенных в ходе полномасштабного вторжения РФ, ждет трибунал. Об этом глава государства сказал во вторник, 5 апреля, в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН, посвященном массовой гибели мирных жителей в Буче Киевской области.

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По словам Зеленского, "нет ни одного преступления", которое бы не совершили российские военные в Буче.

"Они убивали целые семьи – взрослых и детей, пытались сжечь людей. Некоторых застрелили на улицах, некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока они были в авто, женщин насиловали и убивали на глазах детей", — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что, если действия государства-агрессора останутся безнаказанными, то в конце концов "каждое государство сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право или международные институции".

"(В таком случае) ООН можно будет просто закрыть. Дамы и господа, готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли вы, что время международного права прошло? Если ваш ответ "нет", то действовать нужно сейчас, немедленно. Нужно немедленно реформировать систему ООН таким образом, чтобы право вето не было правом смерти", — заявил глава государства.

По словам Зеленского, до этого весь мир не хотел замечать оккупацию Россией Крыма, войны против Грузии и отчуждения от Молдовы Приднестровского региона. Чтобы остановить преступления против международного права со стороны РФ, необходимо привлечь российских военных и тех, кто отдал им приказы, к ответственности за преступления, совершенные на территории Украины.

"Каждый, кто отдал преступные приказы и кто их исполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичным Нюрнбергскому процессу. Я хочу напомнить дипломатам России, что после Второй мировой войны наказание не обошло такого человека, как фон Риббентроп (глава МИД нацистской Германии). И хочу напомнить также архитекторам преступной политики России, что наказание догнало и Адольфа Айхмана (заведующего отделом гестапо IV-B-4, отвечавшего за "окончательное решение еврейского вопроса" — ред.). Никто из виновных не спрячется! Никто!" — сказал глава государства.

Также Зеленский призвал "трансформировать систему" мировой безопасности, основой которой является ООН, и для этого президент предложил созвать конференцию организации "в уже мирном Киеве".

"Сейчас мы нуждаемся в решении от Совбеза для мира в Украине. Но если вы не знаете как принять решение, вы можете сделать две вещи – либо устранить Россию как агрессора и источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда сделать все, чтобы установить мир. Или покажите, как можно переформатироваться… Или, если ваш формат безальтернативен и выхода просто нет, то дальше только самороспуск", — сказал президент Украины, выразив надежду, что ООН не нуждается в третьем варианте.

Зеленский также попросил присутствующих на заседании посмотреть видео, на котором запечатлены тела убитых в результате российской военной агрессии мирных жителей ряда городов Украины, включая Бучу, Ирпень и Мариуполь.

Напомним, председательствующая в Совбезе ООН Великобритания во вторник, 5 апреля, созвала заседание Совбеза, чтобы обсудить массовые убийства войсками РФ мирного населения в Киевской области. В начале заседания представитель РФ Василий Небензя выразил протест в связи с тем, что российской стороне не позволили созвать свое заседание, которое она хотела посвятить "провокациям" со стороны Украины.

Ранее Зеленский пообещал предпринять все меры для того, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, совершенных в Буче.