"Думали, что готовы ко всему": глава Киевской ОГА рассказал о ситуации в Бородянке (видео)

В ходе обращения Алексей Кулеба признал, что случившееся в Бородянке это самое ужасное, что ему приходилось видеть.

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В Бородянке Киевской области, которая месяц находится под российской оккупацией, начали разбирать завалы и проводить разминирование территории. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в своем официальном телеграм-канале.

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Чиновник отмечает, что то, что он увидел, находясь в Бородянке — худшее, что ему доводилось увидеть в своей жизни.

"Мы начинаем разбирать завалы. Работает ГСЧС, приехала группа в составе более 50 человек. С завтрашнего дня будет работать втрое больше людей. После Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других населенных пунктов, Бородянка — это самое ужасное, что мне приходилось видеть. Под завалами есть люди, но пока мы не можем сказать, сколько", — сказал Алексей Кулеба.

Руководитель Киевской ОГА также сказал, что оккупанты стерли поселок с лица Земли.

[ + – ] Алексей Кулеба - о ситуации в Бородянке

Ранее Фокус сообщал, что в Офисе Президента рассказали о том, что ситуация в Бородянке намного хуже, чем была в Буче, Ирпене и Гостомеле. В подвалах девятиэтажек жители были заживо похоронены под ударами авиабомб. А тех, кто пытался разбирать завалы и вытаскивать пострадавших, расстреливали.

В начале марта Фокус рассказывал, что кадыровцы отпустили пациентов психоневрологического интерната в Бородянке, которых держали в качестве заложников. Бородянка находилась в оккупации военных сил Российской Федерации в течение месяца. В поселке гуманитарная ситуация остается тяжелой. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов.