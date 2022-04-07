В оточеному Маріуполі загинули до 30 тисяч людей, — Аваков (відео)

Колишній глава МВС заявив, що, окрім розбомбленого Драмтеатру, в місті багато зруйнованих будівель, і під завалами є люди. У деяких жителів війська стріляють на вулицях.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В оточеному Маріуполі від рук російських загарбників загинули близько 30 тисяч мирних жителів. Такі дані озвучив в ефірі телеканалу "Україна 24" колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ситуація в місті, за оцінкою ексміністра, у рази гірша, ніж у Ірпені, Бучі та Бородянці Київської області.

"Про це не прийнято говорити, але я вважаю, що втрати мирного населення в Маріуполі колосальні. Цю цифру, напевно, можна оцінити в 30 тисяч людей. Російські негідники маскуватимуть злочини", — заявив він.

Російські загарбники, за словами Авакова, зроблять усе, щоб не повторити помилок у Бучі й Ірпені.

"Коли розбомбили Драмтеатр, ситуація була трагічна настільки, що нікому не давали розбирати завали, і техніки не було. Це Драмтеатр, про який ми всі добре знаємо. А скільки там будівель, де завалені люди в бомбосховищі? А коли люди виходять на вулицю, і в них стріляють", – зауважив Аваков.

Зазначимо, що мер Маріуполя Вадим Бойченко 6 квітня повідомляв про 5 тисяч убитих мирних громадян, із них 210 – це діти. За його даними, армія РФ скинула кілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, живцем згоріло близько 50 людей.

Міськрада Маріуполя попереджала, що найвище керівництво РФ після подій у Бучі вирішило використати в Маріуполі мобільні крематорії для замітання слідів воєнних злочинів. Усіх свідків воєннх злочинів окупанти намагаються знайти та вбити.

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня заявив про надію на допомогу Туреччини у вирішенні проблеми Маріуполя.