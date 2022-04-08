Фонд "Повернись живим" зміг доставити дрони захисникам Маріуполя (відео)

За словами директора фонду Тараса Чмута, не вся робота може бути публічною, але допомога бійцям у місті як ніколи мотивує.

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Фонд "Повернись живим" зміг доставити партію дронів і тепловізорів захисникам Маріуполя. Про це повідомив директор фонду Тарас Чмут у Facebook.

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За словами Чмута, наразі не про все можна писати про роботу фонду, яка не завжди є публічною. Проте підтримка "нових кіборгів українського війська" як ніколи мотивує.

"Доставити допомогу військовим до оточеного Маріуполя — це те, що точно залишиться в пам'яті команди Повернись живим за цю війну. І це не вперше… І, сподіваюся, не востаннє", — написав Чмут.

Директор фонду також висловив сподівання, що місто таки вдасться деблокувати та вивести захисників і захисниць міста, які вже понад місяць ведуть безперервні бої з переважальними силами ворога.

Військовим передали дрони, тепловізори та павербанки.

"Хотів би подякувати шановному панству за ці подарунки. Вони вже працюють і добре працюють для того, щоб робити "смерть ворогам", — заявив командир 1 батальйону полку "Азов".

Нагадаємо, за словами ексглави МВС Арсена Авакова, у Маріуполі загинуло до 30 тисяч людей.