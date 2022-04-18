Фонд "Повернись живим" передав ЗСУ 51 новий пікап вартістю понад 1 млн євро

Автомобілі залучать, зокрема, у протиповітряній та протитанковій обороні України.

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Фонд "Повернись живим" купив 51 новий пікап Fiat загальною вартістю понад мільйон євро для потреб Збройних Сил України. Про це в понеділок, 18 квітня, повідомив керівник фонду Тарас Чмут у своєму Facebook.

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За словами Чмута, однією з найбільших потреб ЗСУ зараз є автомобілі — пікапи, джипи та мікроавтобуси, а за перший місяць повномасштабної війни організація передала українській армії вже кілька десятків машин і планує збільшувати обсяги постачань. Вибір фонду впав на нові, а не вживані автомобілі, тому що в умовах воєнних дій вони мають більшу надійність і простіші в експлуатації.

"Але нова машина — це нова машина. Це та, яка для початку доїде своїм ходом у війська. Не стане в полі, коли потрібно летіти на завдання. Не вимагає 24/7 пошуку запчастин та доставлення їх тижнями, не вимагає більше уваги, ніж приносить користі", — написав глава фонду, зазначивши, що такі висновки він зробив, виходячи з досвіду війни на Донбасі у 2014-2015 роках.

Всього на 51 новий пікап, які використовуватимуть насамперед Корпус резерву, мобільні групи протиповітряної оборони з переносними зенітно-ракетними комплексами та бійці оборони з протитанковими ракетними комплексами, витрачено 1 026 500 євро (майже 33 млн гривень за курсом).

"Це ~20 тис. € за один. Офіційно, "в білу", все як має бути. P.S. 68 окрема єгерська бригада — зустрічай техніку", — додав Чмут.

Нагадаємо, раніше цього місяця фонду "Повернись живим" вдалося доставити дрони українським бійцям, які перебувають в обложеному військами РФ місті Маріуполь.

Також ми писали, що за день до початку повномасштабної війни в Україні фонд отримав пожертвування на суму понад 20 млн гривень.