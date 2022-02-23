Більше, ніж за весь 2020 рік: українці за добу зібрали для армії понад 20 млн грн

Команда фонду допомоги військовим "Повернись живим" стверджує, що починає конвертувати благодійні внески для допомоги на передовій.

Благодійна організація допомоги українським військовим "Повернись живим" минулої доби зібрала понад 20 мільйонів гривень. Фонд зібрав рекордну суму, яка виявилася більшою, ніж за весь 2021 рік. Отримані гроші організація вже починає конвертувати на допомогу на передовій. Про це команда фонду "Повернись живим" повідомила у Facebook.

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Директор організації Тарас Чмут заявив, що настільки велика фінансова підтримка від українців на тлі ескалації російської агресії свідчить про те, що Україна й українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах і проявах. За його словами, зараз фонд активно обробляє заявки від військових, щоб допомогти їм та "виграти державі час там, де вона не встигає".

У благодійній організації додали, що від кількості допомоги фонд ледь встигає підраховувати кількість платежів. За минулий місяць фонду вдалося зібрати понад 3 млн грн.

"20 502 560,36 грн… Наша бухгалтерія ледве встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески на реальну допомогу на передовій", — заявили в команді фонду.

Фонд "Повернись живим" — один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі. З 2014 року фонд зібрав понад 190 млн грн для української армії. Благодійна організація забезпечує всі військові підрозділи в зоні військових дій на Донбасі тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, розмінованими комплектами й іншою високоточною технікою.

Нагадаємо, 22 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що не може оцінити, наскільки далеко російські військові просунуться на територію України. Він додав, що "добро" не може бути "безсилим" і має себе "захищати". У той же день Рада федерації РФ дозволила російському президенту використати російську армію на Донбасі.

Раніше, 21 лютого, Путін підписав указ про визнання незалежності "Л/ДНР". За його словами, ситуація на Донбасі набула критичного характеру, тому Володимир Путін ухвалив таке рішення. Крім того, президент РФ підписав договір про співпрацю з "ЛНР" та "ДНР".