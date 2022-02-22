Рада федерації РФ дозволила Путіну використати російську армію на Донбасі

Російські сенатори вважають, що це будуть миротворчі сили. Один із членів ради нагадав, що подібні рішення приймалися у 2014 році щодо України та на початку військової операції в Сирії.

Рада федерації РФ дозволила президенту Володимиру Путіну використати збройні сили Росії на Донбасі. Про це повідомило російське агентство "РІА Новини" за підсумками засідання Радфеду.

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"Радфед дозволила використати армію на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

Постанову одноголосно ухвалили на позачерговому засіданні верхньої палати парламенту. За це рішення проголосували 153 сенатори.

[ + – ] "За" проголосували 153 сенатори Росії

Президенту РФ дозволили використовувати армію на основі загальновизнаних принципів та норм міжнародного права.

"Загальна чисельність формувань збройних сил РФ, райони їх дій, завдання, що стоять перед ними, терміни перебування за територією РФ визначаються президентом РФ відповідно до Конституції РФ", — сказано в постанові.

[ + – ] Текст постанови Радфеду РФ

"Ми виходимо з того, що це будуть миротворчі сили", — уточнила Матвієнко.

Документ набирає чинності з дня його ухвалення.

Як сенатори погоджувалися з Путіним

Питання про використання збройних сил РФ за кордоном мали розглядати у відкритому режимі, повідомила голова Радфеду Валентина Матвієнко.

Профільні комітети Ради федерації спочатку рекомендували дозволити Путіну використати російську армію в "ДНР" та "ЛНР". Члени Радфеду запропонували, щоб ухвала про використання військ почала діяти з 22 лютого.

У проєкті постанови йдеться, що загальна чисельність формувань збройних сил і район їхньої дії, завдання та терміни перебування за межами РФ визначає Путін.

Член Радфеду Костянтин Косачов заявляв, що таке рішення орган ухвалює не вперше. За його словами, це вже "було у 2014 році щодо України і коли Росія розпочинала військову операцію в Сирії".

Також Путін підписав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з квазідержавними утвореннями "Л/ДНР".

Нагадаємо, що 21 лютого Путін підписав укази про визнання незалежності "Л/ДНР", які передбачають військову допомогу невизнаним утворенням.

Кордони "Л/ДНР" ще не встановили, але в МЗС РФ кажуть, що це – "справа майбутнього". У Держдумі Росії розглядали варіант визнання "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.