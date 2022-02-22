"Справа майбутнього": МЗС РФ роз'яснило позицію щодо кордонів "Л/ДНР"
Раніше у Кремлі заявляли, що кордони "республік" мають бути в кордонах тих територій, на які сьогодні поширюється вплив "влади Л/ДНР".
У Росії заявили, що встановлення кордонів "Л/ДНР" це питання, яке ще вирішуватиметься. Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, пишуть РИА “Новости”.
За її словами, визнання ОРДЛО відбулося, бо треба було зупинити розвиток подій, пов'язаний із людськими жертвами.
"Усе інше — і розвиток державності, встановлення дипломатичних відносин — справа майбутнього", — заявила російська чиновниця.
Вона підкреслила, що на сьогодні існує багато держав, зокрема демократичних, суверенних та тих, що входять до ООН, які не вирішили досі питання з кордонами. У зв'язку з цим, зазначила Захарова, немає нічого дивного, що поки що "республіки" Донбасу не мають чітко визначених кордонів.
Так звані голови окупаційних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" вимагають визнати території "республік" у кордонах Донецької та Луганської областей.
Як відомо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР".