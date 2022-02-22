"Справа майбутнього": МЗС РФ роз'яснило позицію щодо кордонів "Л/ДНР"

Раніше у Кремлі заявляли, що кордони "республік" мають бути в кордонах тих територій, на які сьогодні поширюється вплив "влади Л/ДНР".

У Росії заявили, що встановлення кордонів "Л/ДНР" це питання, яке ще вирішуватиметься. Про це повідомила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, пишуть РИА “Новости”.

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За її словами, визнання ОРДЛО відбулося, бо треба було зупинити розвиток подій, пов'язаний із людськими жертвами.

"Усе інше — і розвиток державності, встановлення дипломатичних відносин — справа майбутнього", — заявила російська чиновниця.

Вона підкреслила, що на сьогодні існує багато держав, зокрема демократичних, суверенних та тих, що входять до ООН, які не вирішили досі питання з кордонами. У зв'язку з цим, зазначила Захарова, немає нічого дивного, що поки що "республіки" Донбасу не мають чітко визначених кордонів.

Так звані голови окупаційних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" вимагають визнати території "республік" у кордонах Донецької та Луганської областей.

Як відомо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР".