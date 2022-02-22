Усі області або окуповані райони: як Росія та бойовики бачать кордони "Л/ДНР"

У Кремлі прямо на питання про межі "ДНР" та "ЛНР" не відповідають, але кажуть, що вони мають бути там, де ці утворення проголосили. Ватажки окупаційних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" вимагають визнати території "республік" у межах Донецької та Луганської областей.

Кремль визнає незалежність квазідержавних утворень "Л/ДНР" у тих межах, у яких бойовики проголошували себе. Про це сказав речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, спілкуючись з журналістами.

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Пєскова запитали, на який момент він мав на увазі визнання меж "Л/ДНР". Прессекретар Путіна на це відреагував так: "Коли ці дві республіки проголосили. В тих межах, у яких вони існують".

[ + – ] Пєсков назвав "передбачуваною" реакцію Заходу на визнання "Л/ДНР"

Детально на цю тему Пєсков висловлюватись не став. У Кремлі реакцію Заходу на визнання "Л/ДНР" назвали "передбачуваною та прогнозованою".

МЗС Росії заявляє, що Москва визнає "ЛНР" та "ДНР" у тих межах, в яких керівництво "республік" здійснює свої повноваження.

Кордони "Л/ДНР": що кажуть депутати Держдуми РФ

Документи, підписані між РФ та бойовиками "Л/ДНР", не регулюють питання делімітації кордонів квазідержавних утворень, заявив голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников.

За його словами, питання визначення кордонів Росія передала так званій "владі республік". Сьогодні, 22 лютого, Калашников також говорив про визнання "Л/ДНР" у межах Донецької та Луганської областей.

"Мається на увазі державність, яку затвердили на референдумі — старому та єдиному. Його провели в інших межах, ніж ті, що зараз займає "ДНР", — сказав Калашников.

Заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова висловила іншу думку. Йдеться про "ті кордони, що є зараз, і ніхто не збирається йти далі", наголосила вона.

Заступник голови комітету верхньої палати парламенту з міжнародних справ Андрій Клімов зазначив, що Росія визнає "республіки" у межах, які зараз фактично встановлені, а "все інше перебуває за рамками юридичних дій".

Перший заступник голови Держдуми з оборони, депутат фракції ЛДПР Олексій Журавльов заявив, що "вся Україна буде російською", а будь-який снаряд, випущений по Луганську та Донецьку, сприйматимуть як "удар по Москві".

[ + – ] Журавльов каже, що "вся Україна буде російською"

МЗС Росії вже призначає послів у "Л/ДНР"

Росія визнає незалежність "ДНР" та "ЛНР" у межах, усередині яких їхнє керівництво здійснює повноваження, сказав заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

"Кордони, в рамках яких керівництво (бойовики "Л/ДНР") здійснює свої повноваження влади та юрисдикцію", — зазначив він.

Росія збирається найближчим часом розв'язати питання щодо призначення послів у "Л/ДНР" додав Руденко.

Бойовикам потрібні Донецька та Луганська області

Ватажок окупаційної адміністрації "ДНР" Денис Пушилін заявив, що кордони "Л/ДНР" за "конституцією" знаходяться в рамках Донецької та Луганської областей, а "подальші кроки покаже час".

[ + – ] Пушилін послався на "конституцію "ДНР"

З ним погодився ще один представник бойовиків – "зовнішньополітичний радник" ватажка "ЛНР" Родіон Мірошник. Він вважає, що кордони "Л/ДНР" – це адмінкордони Донецької та Луганської областей.

"Віцеспікер парламенту "ЛНР" Дмитро Хорошилов послався на закони про держкордони й оголосив, що "республіка" займає всю Луганську область. Хорошилов упевнений, що Київ має добровільно відвести війська та пригрозив "вжити заходів".

Фокус вже писав, що після визнання Росією незалежності "Л/ДНР" президент України Володимир Зеленський розв'язуватиме питання з розривом відносин з РФ. Україна, за словами глави держави, розглядає визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" як "ескалаційний крок" та "юридичну агресію".

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання незалежності "Л/ДНР". Документ передбачає введення російської армії на окуповані території Донбасу.

У МЗС Росії пояснили визнання "Л/ДНР" статутом ООН та Гельсінським завершальним актом.